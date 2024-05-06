波音星際飛機預定6日首次載人飛行 前往國際太空站

美國航太巨擘波音公司太空船「星際飛機」經過多年延宕，今天終於要把太空人送上國際太空站，為波音及美國國家航空暨太空總署（NASA）立下里程碑。（歐新社）

美國航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」經過多年延宕，今天終於要把太空人 送上國際太空站，為波音及美國國家航空暨太空總署（NASA ）立下里程碑。

法新社報導，這趟飛行不僅是星際飛機（Starliner）開始為NASA提供定期服務前的最後測試，也對波音至關重要，波音商譽近日因客機安全問題而受到打擊。

對NASA而言，這同樣事關重大。NASA國際太空站（ISS）計畫主管魏格爾（Dana Weigel）表示，在人類太空飛行方面，除了美國太空探索科技公司（SpaceX ）太空船「飛龍號」（Dragon）外，擁有第2個選擇「真的非常重要」。

天氣若持續如預報那樣適合發射，太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）將在

美國佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）當地時間今天晚間10時34分（美東時間6日晚上10時34分）升空。

波音與洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的合資事業「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）製造的一枚「擎天神5號」（Atlas V）運載火箭將負責把星際飛機送上軌道。

進入太空後，魏勒摩爾和威廉斯的其中一項任務將是在測試中暫時手動駕駛太空船。

星際飛機預定在格林威治標準時間（GMT）8日05時00分（美東時間8日凌晨1時）抵達國際太空站，並在那裡停留一個多星期。期間星際飛機將進行測試，確保它能正常運作，然後魏勒摩爾和威廉斯會重新登上星際飛機返回地球。

一旦星際飛機能全面運行，NASA希望能輪流使用SpaceX與波音太空船，運載太空人至國際太空站。