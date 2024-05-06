我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

劉嘉玲大爆夫妻祕辛… 自揭曾和梁朝偉酒後吵架 差點打起來

大麻如變更分級 聯邦政策有利各州合法化

編譯潘勛／綜合報導
紐約州一家合法大麻種植場的作物。聯邦政府準備把大麻降級為較不危險的管制藥品，大麻合法化倡議人士希望，聯邦監管單位的政策轉變，最終能改變一些禁止大麻的州決策人物之心意。(美聯社)
紐約州一家合法大麻種植場的作物。聯邦政府準備把大麻降級為較不危險的管制藥品，大麻合法化倡議人士希望，聯邦監管單位的政策轉變，最終能改變一些禁止大麻的州決策人物之心意。(美聯社)

聯邦政府著手把大麻分類為較不危險管制藥品，美聯社認為，聯邦政府的修正措施對於數十個尚未大麻合法化的州，影響恐怕微乎甚微。但大麻合法化倡議人士希望，聯邦監管單位的政策轉變，最終能改變一些州決策人物之心意。

「大麻政策專案」(Marijuana Policy Project)執行長舒魏奇(Matthew Schweich)表示，自己經常碰到州立法會議員說，本來有意支持大麻，但依照聯邦法律還不算合法的東西，實在礙難投票相挺。

舒魏奇表示，雖說提案重新分級大麻，不見得就讓它合法，但在聯邦層級就屬歷史性、有重大意義的變化，可以讓很多州議員要支持大麻法案時，能減少猶豫程度。

聯邦緝毒署(DEA)已提案，把大麻由包括海洛因及LSD迷幻藥的「一級」毒品，改到管制沒那麼嚴的「三級」藥品，這一類包括K他命及一些合成類固醇。聯邦法規允許三級管制藥物可做一些醫療用途。但提案變更，要面臨冗長的法規流程，只怕要到總統選舉完都還沒能完成。

同一時間，聯邦打算變更大麻分級，可以讓各州試著靠投票讓大麻合法化的人，更能振振有詞。11月選舉時，佛州選民將決定是否修憲，允許大麻供休閒使用。其他幾個州也將辦公投，如南達科他州，當地大麻支持者打算7日繳交眾人簽名，第三次試著讓休閒大麻合法化。

內布拉斯加州大麻公投之前受挫兩次，一個團體正在收集簽名，準備今年投票時提兩案：一是讓醫用大麻合法化，二是允許民間公司種植、銷售。

在北達科他州，前警官、現任刑事辯護律師弗利斯(Mark Friese)表示支持大麻合法化交由投票決定。他說，聯邦提案重新分級大麻，對今年州內提案公投助力無限大。北達科他州民2018、2022拒絕大麻合法化，但2016年就通過藥用大麻。

弗利斯表示，重點在此舉可容取得資訊、慎思明辨地討論大麻合法化，而非屈從於歷史，把大麻視為危險如海洛因、LSD一樣的東西而拒絕它。

大麻合法化 投票 公投

上一則

動作喜劇片「特技玩家」 首映周末票房奪冠

下一則

北卡警匪槍戰啟示錄 旁觀者角色丕變 「看到什麼就錄什麼」

延伸閱讀

助詐領艾達風災補助 賓州婦被控32重罪

助詐領艾達風災補助 賓州婦被控32重罪
一處海灘、兩艘漁船 摩洛哥查獲逾5噸大麻製品

一處海灘、兩艘漁船 摩洛哥查獲逾5噸大麻製品
大麻可望降級「低風險藥物」緝毒局提案 司法部支持

大麻可望降級「低風險藥物」緝毒局提案 司法部支持
殷琪自美網購大麻藥品給寵物狗 驗尿自清不起訴

殷琪自美網購大麻藥品給寵物狗 驗尿自清不起訴

熱門新聞

一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
吉爾伯特被推落水後，他的同伴在岸邊觀看，卻未立刻進行救援。(擷自YouYube@KSLA News 12)

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

2024-05-05 14:44
紐約市哥大巴納德學院(Barnard College)。美聯社

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

2024-05-03 10:08

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？