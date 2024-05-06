大麻如變更分級 聯邦政策有利各州合法化

紐約州一家合法大麻種植場的作物。聯邦政府準備把大麻降級為較不危險的管制藥品，大麻合法化倡議人士希望，聯邦監管單位的政策轉變，最終能改變一些禁止大麻的州決策人物之心意。(美聯社)

聯邦政府著手把大麻分類為較不危險管制藥品，美聯社認為，聯邦政府的修正措施對於數十個尚未大麻合法化 的州，影響恐怕微乎甚微。但大麻合法化倡議人士希望，聯邦監管單位的政策轉變，最終能改變一些州決策人物之心意。

「大麻政策專案」(Marijuana Policy Project)執行長舒魏奇(Matthew Schweich)表示，自己經常碰到州立法會議員說，本來有意支持大麻，但依照聯邦法律還不算合法的東西，實在礙難投票 相挺。

舒魏奇表示，雖說提案重新分級大麻，不見得就讓它合法，但在聯邦層級就屬歷史性、有重大意義的變化，可以讓很多州議員要支持大麻法案時，能減少猶豫程度。

聯邦緝毒署(DEA)已提案，把大麻由包括海洛因及LSD迷幻藥的「一級」毒品，改到管制沒那麼嚴的「三級」藥品，這一類包括K他命及一些合成類固醇。聯邦法規允許三級管制藥物可做一些醫療用途。但提案變更，要面臨冗長的法規流程，只怕要到總統選舉完都還沒能完成。

同一時間，聯邦打算變更大麻分級，可以讓各州試著靠投票讓大麻合法化的人，更能振振有詞。11月選舉時，佛州選民將決定是否修憲，允許大麻供休閒使用。其他幾個州也將辦公投 ，如南達科他州，當地大麻支持者打算7日繳交眾人簽名，第三次試著讓休閒大麻合法化。

內布拉斯加州大麻公投之前受挫兩次，一個團體正在收集簽名，準備今年投票時提兩案：一是讓醫用大麻合法化，二是允許民間公司種植、銷售。

在北達科他州，前警官、現任刑事辯護律師弗利斯(Mark Friese)表示支持大麻合法化交由投票決定。他說，聯邦提案重新分級大麻，對今年州內提案公投助力無限大。北達科他州民2018、2022拒絕大麻合法化，但2016年就通過藥用大麻。

弗利斯表示，重點在此舉可容取得資訊、慎思明辨地討論大麻合法化，而非屈從於歷史，把大麻視為危險如海洛因、LSD一樣的東西而拒絕它。