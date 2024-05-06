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北卡警匪槍戰啟示錄 旁觀者角色丕變 「看到什麼就錄什麼」

編譯廖振堯／綜合報導
北卡羅來納州夏洛特市上月29日爆發的警匪槍戰，是美國執法部門自2016年以來單日殉職人數最多的事件。但這場致命槍戰也顯示旁觀者的角色正在改變，即使子彈橫飛，民眾也可能會拿起手機紀錄一切。(歐新社)
北卡羅來納州夏洛特市上月29日爆發的警匪槍戰，是美國執法部門自2016年以來單日殉職人數最多的事件。但這場致命槍戰也顯示旁觀者的角色正在改變，即使子彈橫飛，民眾也可能會拿起手機紀錄一切。(歐新社)

北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)上月29日爆發警匪槍戰，混戰中四名執法人員和槍手共五人死亡、多人受傷，是美國執法部門自2016年以來單日殉職人數最多的事件。但這場致命槍戰也顯示旁觀者的角色正在改變，即使子彈橫飛，民眾並不一定會四處逃竄，而是拿起手機記錄一切，專家指出這能提供每個事件不同的觀察面向，但也提醒民眾須注意自身安全。

美聯社報導，南加大(USC)安納伯格(Annenberg)傳播學院的數位社群媒體教授諾斯(Karen North)指出危機情況下人們總是很難界定旁觀者的責任，因為出手干預總有風險，但如果袖手旁觀又好像幫不上忙；社群媒體便提供了第三種選擇。諾斯說在這個數位時代，「旁觀者的新責任」就是用手機錄下事件經過，這儼然已成一種社會規範，過去是「看到什麼說什麼」，現在則是「看到什麼就錄什麼」。

住在夏洛特槍戰現場附近的喬恩(Saing Chhoeun)當天正要去上班，鑰匙都沒拔警方便封鎖他的車道，他只能縮在車庫門外自保。隨後執法人員手持步槍進入他的院子和車庫，並以車輛作掩護開始交火，子彈離他只有幾呎之遙。喬恩表示，如果他沒有被鎖在外面，他絕不會冒著生命危險拍攝影片，但既然事已至此，他便試著讓其他人也目睹事件經過。

住在附近的雷恩(Rissa Reign)打掃時聽到槍聲，走出來察看情況後也錄下影片分享到有6萬多名成員的當地臉書群組上，讓居民即時獲知現況。

奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)傳媒教授博克(Mary Angela Bock)表示，警方通常支持民眾錄影，因為這樣可以提供更多證據；但有時候影片無法說明來龍去脈，有人可能半途才開始錄影，或事件還沒結束就停止了。在安全距離外記錄警察活動或任何類型的政府活動，也是展現公民責任的一環，這能代表其他公民或代表社區作證。

社群媒體 南加大 北卡羅來納州

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