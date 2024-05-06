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692：51壓倒性票數 聯合衛理公會認可同婚 廢除LGBTQ任神職禁令

編譯陳韻涵／綜合報導
聯合衛理公會領袖1日以692票對51票，未經辯論即通過廢除禁止LGBTQ多元性別人士出任神職人員，以及懲罰同性婚姻的規定，許多倡議團體的觀察員當場相擁而泣。(美聯社)
聯合衛理公會領袖1日以692票對51票，未經辯論即通過廢除禁止LGBTQ多元性別人士出任神職人員，以及懲罰同性婚姻的規定，許多倡議團體的觀察員當場相擁而泣。(美聯社)

聯合衛理公會(United Methodist)代表本月初在總會大會(General Conference)上，以692票對51票的壓倒性票數，廢除長期禁止LGBTQ(多元性別)人士擔任神職人員的規定，同時取消禁止任命或祝聖「自詡同性戀者」為牧師的規定。

聯合衛理公會此次舉行總會大會，是該教會五年來的首次立法集會，如今的決議和過往40年的爭議形成強烈對比。

聯合衛理公會以前在辯論和抗議聲浪中，不斷強化針對多元性別的禁令和懲罰，但許多曾支持禁令的保守派人士近年陸續離開聯合衛理公會，此次大會朝進步派方向穩定前行。

投票結果公布後，會場部分區域爆出如雷掌聲；LGBTQ倡議團體的觀察員相擁而泣，其中有人說「感謝上帝」。

南卡羅來納州會議的觀察員瑪麗蓮‧墨菲(Marilyn Murphy)表示，「我們自1970年代迄今，終於，最短短的幾分鐘內，毋須辯論，(禁令)就消失了。如今，我們可以開始討論相關教會事務了。」

教會內的LGBTQ倡議人士對這項決定表示歡迎，奧克拉荷馬州土耳沙(Tulsa)聯合衛理公會大學的聯合牧師派翠克(Matt Patrick)表示，「得知教會宣布的消息時激動落淚，多年後看到正義伸張，倍感欣慰」。

派翠克說：「為了走到這一步，我們吃盡苦頭。」

聯合衛理公會1984年禁止「自詡實踐同性戀者」擔任神職人員，後來又將「表現或慶祝同性結合」列入「可能啟動教會審判的可控罪清單」之中。往後數十年，衛理公會對同性戀神職人員和LGBTQ成員的立場進行過多次辯論、抗爭和祈禱，1日的投票結果出現接納與包容的歷史性逆轉。

教會領袖1日以692票對51票，未經辯論即通過多項規定，包括推翻禁止同性戀出任神職人員，以及懲罰同性婚姻。

這項更動不具強制力，甚至無法確保LGBTQ人士會出任神職人員，但表示教會不再禁止這種情況；相關改變主要適用美國教會，3日大會結束後即刻生效；其他國家的聯合衛理公會有權依當地情況實施相關規定。

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