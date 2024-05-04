偷EBT資訊製作假卡…糧食券詐騙案猖獗

糧食券福利縮減1日生效，大批低收入民眾所能獲得的援助金額將被刪減。圖為芝加哥的低收入居民1日在糧食銀行領取食物。(美聯社)

仰賴糧食券 等公共福利 制度生活的數以百萬計美國家庭正面臨詐騙威脅，詐騙集團使用非法安裝的裝置，竊取受害者的支付卡數據；受害者使用商店或自動提款機的裝置刷卡，犯罪分子再利用竊取來的資訊製作假的支付卡，竊取受害者帳戶裡的金錢。

公家福利卡無防詐保護

盜刷詐騙於2022年左右開始猖獗，竊賊鎖定各種以刷卡操作的付款，包括信用卡和簽帳金融卡付款，使用支付卡的社會福利計畫也同樣容易成為目標；然而，與銀行核發的信用卡和金融卡不同，由公共機構發行的福利卡並沒有防詐騙保護，限制了信用卡或金融卡持卡人對未經授權之收費的責任。

根據「紐約時報」4日報導，這類詐騙對糧食券(food stamp)和現金援助(cash assistance)這兩項福利計畫的打擊尤其嚴重，兩者都是月計畫，透過電子轉帳卡(EBT，Electronic benefit transfer)轉帳給計畫參與人。

電子轉帳卡使用基本的付款技術，只帶有包含一個帳號號碼的磁條，相較之下，現在銀行發行的大部分信用卡、金融卡都含有晶片 ，晶片就如同使用加密保護帳戶資訊的微型電腦。

福利卡加晶片所費不貲

管理福利計畫的州機構並未採用晶片技術，因為聯邦法並未要求，晶片卡不僅比磁條卡更貴，要將數十億元的福利計畫轉變為新的支付結構更是相當有挑戰性。

行業標準支付保障措施與過時EBT技術之間的差距，使EBT使用者更容易受到數位盜竊的影響。

一旦EBT卡的資訊被記錄，就可以編碼到任何帶有磁條的卡上，複製卡可以用於購買雜貨或兌現，取決於其複製的原卡。

詐騙分子可以撥打州福利專線確定EBT卡儲存的糧食券金額，並且在任何一台提款機提領現金。

這付出了巨大代價，根據負責監督糧食券計畫的農業部資訊，聯邦政府過去一年已經花費至少3000萬元補償被盜竊的福利金。

一些州正採取行動以保護接受福利補助的對象，加州、奧克拉荷馬州計畫於今年夏季試驗EBT晶片卡，有望幫助保障福利；雖然糧食券和現金援助是聯邦資助的計畫，但各州在如何管理這些項目方面有很大的自由空間。