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紐約第五大道不愁買氣 Gucci母公司砸10億購店面

編譯陳苓／綜合外電
奢侈品牌去年初以來砸下逾90億美元，搶購全球精品大街的房產。（路透）
奢侈品牌去年初以來砸下逾90億美元，搶購全球精品大街的房產。（路透）

商用不動產市場愁雲慘霧之際，紐約第五大道等時尚名店街卻不愁買氣，奢侈品牌去年初以來砸下逾90億美元，搶購全球精品大街的房產，深怕若是現在不買，萬一旗艦門市產權被對手買走，恐怕會被迫打包走人。

Gucci母公司開雲集團（Kering）上個月斥資13億歐元（14億美元），買下黑石集團（Blackstone）在義大利米蘭蒙特拿破崙大街的一棟建築，這是歐洲最奢華的名店街之一。

資本化率（cap rate）為衡量物業報酬的指標，由米蘭的蒙特拿破崙大街的房屋租金推算，開雲這筆交易的資本化率僅為約2.5%，考慮到當前的利率水位，這表示開雲付出天價置產。資本化率和債券一樣，資本化率愈低，代表支付價格愈高。

這是開雲今年來的第二筆重大房產收購案，該公司1月才花費近10億美元，購置紐約第五大道的建物。不只開雲，競爭同業也在搶購房產。根據研究機構伯恩斯坦（Bernstein）的分析，歐洲奢侈品牌2023年初以來，已花費逾90億美元，買進全球頂級購物大道的店面。

精品業大買房產，原因之一是要防範未然。如果繼續承租店面，主要購物大街的據點將不保。全球精品集團龍頭LVMH，2019年來市值增加一倍，年度銷售也攀升三分之二，給予該公司大筆銀彈，添購中意房產。

另一原因是商業房產陷入低潮，罕見房產現身市場求售。沃頓房地產公司（Wharton Properties）有部分物件陷入困境，開雲和普拉達（Prada），均向該公司購入位於第五大道的店面。開雲買下的第五大道建築，沃頓的債權人先前曾威脅要進行法拍。

交易熱絡也顯示奢侈品的競爭日趨激烈。品牌業者會耗費巨資，打造非同凡響的購物體驗，擁有自家旗艦店的產權日益重要。

義大利 租金 房地產

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