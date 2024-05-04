距離結婚不到3個月 女教師校內偷吃小5男童 手寫鹹濕日記曝光

威斯康辛州小學女教師伯格曼1日因被控跟自己班上5年級學生多次「親熱」而被捕，此時距離她跟未婚夫結婚只剩不到3個月。（取材自臉書）

紐約郵報3日報導，威斯康辛州哈德遜（Hudson, Wisc.）一名24歲的小學女教師伯格曼（Madison Bergmann）距離結婚只剩不到3個月，卻在日前因被控跟自己班上5年級學生多次「親熱」而被捕。

根據紐郵轉述，伯格曼2022年開始在河冠小學（River Crest Elementary）教書，當時還在臉書用一張教室的照片慶祝，寫下「等不及開學了！」。然而，受害男童的母親無意間聽到兒子跟老師在講電話，才導致她涉嫌虐待該名11歲男童的事情曝光。

根據報導，男童的雙親拿走了他的手機，進而發現了兩人互發的簡訊，其中包括伯格曼在討論他們於午餐時間或放學後，在教室裡面的多次「接觸」，男童的父親隨後就帶著列印出來的對話衝進了學校。

訴訟卷宗指出，伯格曼還被控告訴男童，她有多喜歡他撫摸自己跟「親熱」，警方也在她的包包找到一個上面著有受害者名字的資料夾，裡面有許多手寫的紀錄，提到了他們互相親了多少次。

伯格曼據稱在其中一封信寫道，「我的其中一個堂妹正在讀5年級，我想像不出一個男人用我們講話的方式跟她交談。我知道我們有一段特殊關係，我也確實比世界上任何人都更愛你，但是，我此時必須當個大人跟停下來」。當警方詢問兩人之間的簡訊往來時，伯格曼引用了找律師的權利。

目前尚不清楚伯格曼的行為已經持續了多久，但她向調查人員表示，自己是在2023年12月的時候，從男童的母親拿到了他的電話號碼。當時，這家人邀請她一起去明尼蘇達州 的滑雪渡假中心過寒假；根據柏格曼的社群媒體 ，她跟交往已久的男友正是在同一個月訂婚。

據報導，伯格曼跟未婚夫定於7月步入禮堂，距離她被捕的時間不到3個月，現在則面臨一項一級兒童性侵罪，以25000美元個人保證獲釋。學區 在伯格曼被捕的同一天告訴家長，她現已因案暫停職務，禁止聯絡任何學區的學生、家長或職員，「知悉一名學校成員與涉嫌違背信任的不當行為，讓我們所有人感到極為不安」。