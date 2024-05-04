擴大推動機場人臉辨識 14名參議員喊停
聯邦運輸安全保護局(TSA)目前已在全國84個機場使用臉部辨識技術，並計畫在未來幾年擴展到430個機場。但由14名跨黨派參議員組成的團體2日連署要求停止使用該技術，因擔憂侵犯旅客隱私和民權，呼籲參院領袖利用聯邦航空管理局再授權(FAA reauthorization)法案來限制TSA。
美聯社報導，領導該團體的參議員為民主黨籍的默克利(Jeff Merkley，俄勒岡州)、共和黨籍的甘迺迪(John Kennedy，路州)和馬紹爾(Roger Marshall，堪薩斯州)，他們在信中寫道：「臉部辨識技術重大威脅我們的隱私和公民自由，且根據TSA計畫其使用範圍將大幅擴展，幾乎沒有公開討論或國會監督…國會嚴格監督前應禁止TSA開發和部署臉部辨識工具。」
TSA聲明稱，事實已證明該技術可以提高安全效力、安檢效率及乘客體驗。目前接受此程序的旅客可用各機場站點的讀卡機讀取駕照或護照照片，再通過螢幕上方的鏡頭比對臉部，最後由TSA人員簽署放行。
TSA表示該系統提高了身分驗證的準確性，且不會減慢檢查站旅客通過的速度；也強調該技術並未用於編制資料庫或監控工具，聲稱旅客通過檢查站後照片和身分證件等資料就會被刪除。
批評者質疑TSA如何蒐集資料、誰有權存取以及若遭駭客攻擊的後果？其實旅客目前可以選擇不以該技術辨識身分，但TSA局長裴克斯柯(David Pekoske)去年曾表示最終會全面部署生物辨識技術，因為這更加準確和有效率，不過他沒有給出確切時間表。
FAA再授權法案是本屆國會尚須通過的最後幾項法案之一。
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