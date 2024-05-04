我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

核對照片、人臉掃描 好市多打擊借卡愈來愈嚴

賓州護士認罪連殺3人、19人險死 判關760年

擴大推動機場人臉辨識 14名參議員喊停

編譯廖振堯／綜合報導
聯邦運輸安全保護局(TSA)已在全國84個機場使用臉部辨識技術，並計畫在未來幾年拓展到430個機場。(美聯社)
聯邦運輸安全保護局(TSA)已在全國84個機場使用臉部辨識技術，並計畫在未來幾年拓展到430個機場。(美聯社)

聯邦運輸安全保護局(TSA)目前已在全國84個機場使用臉部辨識技術，並計畫在未來幾年擴展到430個機場。但由14名跨黨派參議員組成的團體2日連署要求停止使用該技術，因擔憂侵犯旅客隱私和民權，呼籲參院領袖利用聯邦航空管理局再授權(FAA reauthorization)法案來限制TSA。

美聯社報導，領導該團體的參議員為民主黨籍的默克利(Jeff Merkley，俄勒岡州)、共和黨籍的甘迺迪(John Kennedy，路州)和馬紹爾(Roger Marshall，堪薩斯州)，他們在信中寫道：「臉部辨識技術重大威脅我們的隱私和公民自由，且根據TSA計畫其使用範圍將大幅擴展，幾乎沒有公開討論或國會監督…國會嚴格監督前應禁止TSA開發和部署臉部辨識工具。」

TSA聲明稱，事實已證明該技術可以提高安全效力、安檢效率及乘客體驗。目前接受此程序的旅客可用各機場站點的讀卡機讀取駕照或護照照片，再通過螢幕上方的鏡頭比對臉部，最後由TSA人員簽署放行。

TSA表示該系統提高了身分驗證的準確性，且不會減慢檢查站旅客通過的速度；也強調該技術並未用於編制資料庫或監控工具，聲稱旅客通過檢查站後照片和身分證件等資料就會被刪除。

批評者質疑TSA如何蒐集資料、誰有權存取以及若遭駭客攻擊的後果？其實旅客目前可以選擇不以該技術辨識身分，但TSA局長裴克斯柯(David Pekoske)去年曾表示最終會全面部署生物辨識技術，因為這更加準確和有效率，不過他沒有給出確切時間表。

FAA再授權法案是本屆國會尚須通過的最後幾項法案之一。

14名跨黨派聯邦參議員連署要求機場停止使用臉部辨識技術，擔憂侵犯旅客隱私和民權。...
14名跨黨派聯邦參議員連署要求機場停止使用臉部辨識技術，擔憂侵犯旅客隱私和民權。(美聯社)

臉部辨識 參議員 駕照

上一則

賓州護士認罪連殺3人、19人險死「判關760年」 死者家屬怒批：惡魔

下一則

野火不斷 多州房產面臨拒保危機

延伸閱讀

眾院壓倒性通過法案 擴大「反猶」定義 反對者宣稱侵害言論自由

眾院壓倒性通過法案 擴大「反猶」定義 反對者宣稱侵害言論自由
伊斯坦堡機場探險

伊斯坦堡機場探險
LAX獲市議會多重訂單合約 價值近10億

LAX獲市議會多重訂單合約 價值近10億
紐時分析：拜登叱吒參院30年 總統連任卻遇硬仗

紐時分析：拜登叱吒參院30年 總統連任卻遇硬仗

熱門新聞

佛州房地產公司多托利集團創辦人多托利奉勸屋主不要做四件事，否則房子在一年內就會貶值。(Dotoli Group)

地產業者：屋主別做4件事 會害你房子貶值

2024-04-27 13:10
一輛油罐車在95號州際公路康州路段發生車禍，引發大火。(擷自YouTube@Eyewitness New ABC 7NY)

I-95公路大車禍 紐約波士頓交通命脈中斷

2024-05-02 15:43
北卡羅來納州夏洛特郊區下午約2時發生槍擊事件，多名警察中槍。(擷自YouTube@WFMY News 2)

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

2024-04-29 19:06
沃爾瑪(Walmart)30日宣布，將關閉分布於6州的所有51間診所。圖為一家位於德州的沃爾瑪診所。(美聯社)

CNN：沃爾瑪宣布關閉所有診所

2024-04-30 09:38
台積電的美國員工掙扎於語言障礙、漫長工時，以及森嚴的上下體制。(路透)

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

2024-05-01 02:15
現年31歲的電子菸經銷售商凱斯托，20日在甘迺迪國際機場持單程機票準備飛往香港時，遭美國海關和紐約港務局人員逮捕。(密西根州馬科姆郡檢察官辦公室)

想潛逃？密西根州爆炸大樓業主買單程票飛香港 機場被捕

2024-04-27 20:26

超人氣

更多 >
余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」
華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪
性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配

性愛片遭男友公開 上海19歲女「以牙還牙」上網賣56部 網：絕配
家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習

家長開始向大學抗議：繳9萬學費孩子缺乏安全又沒學習
賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑

賣車講一半？紐約華人無證客聲稱被騙 車行：別踩這個坑