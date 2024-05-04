擴大推動機場人臉辨識 14名參議員喊停

聯邦運輸安全保護局(TSA)已在全國84個機場使用臉部辨識技術，並計畫在未來幾年拓展到430個機場。(美聯社)

聯邦運輸安全保護局(TSA)目前已在全國84個機場使用臉部辨識 技術，並計畫在未來幾年擴展到430個機場。但由14名跨黨派參議員 組成的團體2日連署要求停止使用該技術，因擔憂侵犯旅客隱私和民權，呼籲參院領袖利用聯邦航空管理局再授權(FAA reauthorization)法案來限制TSA。

美聯社報導，領導該團體的參議員為民主黨籍的默克利(Jeff Merkley，俄勒岡州)、共和黨籍的甘迺迪(John Kennedy，路州)和馬紹爾(Roger Marshall，堪薩斯州)，他們在信中寫道：「臉部辨識技術重大威脅我們的隱私和公民自由，且根據TSA計畫其使用範圍將大幅擴展，幾乎沒有公開討論或國會監督…國會嚴格監督前應禁止TSA開發和部署臉部辨識工具。」

TSA聲明稱，事實已證明該技術可以提高安全效力、安檢效率及乘客體驗。目前接受此程序的旅客可用各機場站點的讀卡機讀取駕照 或護照照片，再通過螢幕上方的鏡頭比對臉部，最後由TSA人員簽署放行。

TSA表示該系統提高了身分驗證的準確性，且不會減慢檢查站旅客通過的速度；也強調該技術並未用於編制資料庫或監控工具，聲稱旅客通過檢查站後照片和身分證件等資料就會被刪除。

批評者質疑TSA如何蒐集資料、誰有權存取以及若遭駭客攻擊的後果？其實旅客目前可以選擇不以該技術辨識身分，但TSA局長裴克斯柯(David Pekoske)去年曾表示最終會全面部署生物辨識技術，因為這更加準確和有效率，不過他沒有給出確切時間表。