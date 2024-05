當代文學巨匠奧斯特病逝 享年77歲

作家奧斯特2017年在倫敦與他的作品「4321」合照。(美聯社)

美國當代著名小說家、電影編劇和導演保羅·奧斯特(Paul Auster) ,4月30日在紐約布魯克林 家中因肺癌病逝,享年77歲。奧斯特被譽為「穿膠鞋的卡夫卡」、「文壇巨星」,作品最常討論人生的無常和無限,小說「紐約三部曲」(The New York Trilogy)是他的成名作;1995年由華裔導演王穎執導的電影「煙」(Smoke),由他擔任編劇並奪下「獨立精神獎最佳處女作劇本」(Independent Spirit Award for Best First Screenplay)。

奧斯特1947年生於新澤西州 ,1980年定居布魯克林,以黑色小說後現代復興寫作風格,聲名鵲起。隨著聲譽漸著,奧斯特被視為布魯克林豐富文學歷史的守護者,是1990年代後湧入當地的新一代小說家靈感的來源;最終成為紐約當代代表性作家。

保羅.奧斯特的名聲不限於美國。他在法國獲得多項文學獎項。與美國導演伍迪艾倫(Woody Allen)和演員米基洛克(Mickey Rourke)一樣,奧斯特年輕時曾在巴黎生活,是少數被法國人視為「自家子弟」的美國人。

在英國,奧斯特2017年小說「4321」 打入曼布克獎(Man Booker Prize)入圍名單。英國「泰晤士報文學增刊」(The Times Literary Supplement of Britain)曾稱他為「美國最具創意作家」之一。

奧斯特1985年出版第一部小說「玻璃之城」(City of Glass)曾遭到17家出版商拒絕。這本書成為他最著名作品「紐約三部曲」的第一部分,與他1986年小說「鬼靈」(Ghosts)、「禁鎖的房間」(The Locked Room)合成套書;「紐約時報 」時尚雜誌T將「紐約三部曲」列入「百年來紐約市最重要的25部小說」。

「奧斯特畢生在文學後現代主義遊戲中表現出色,但他的用語如偵探小說般簡潔,」作家兼男性雜誌「君子」(Esquire)前文學編輯布萊斯(Will Blythe)說:「他似乎把人生視為小說:人的自我演變與作家創造角色的方式,如出一轍。」

奧斯特則在其作品「文字人生」(A Life in Words)說道:「大多數作家對傳統文學模式非常滿意,樂於創作出他們認為美麗、真實、良善的作品。我也一直想寫出對我來說美麗、真實、良善的東西,但我也有興趣創造全新的說故事方式;我想把一切由裡到外翻過來。」