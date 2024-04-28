流感季節要結束了 病例數連續3周減少

CDC日前表示流感季節即將結束。圖為伊利諾州一家雜貨店今年初張貼免費打流感疫苗的海報。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )日前表示，流感就醫人數連續三周減至流感活躍期病例數以下，顯示流感季節即將結束。

根據美國廣播公司(ABC)報導，包括住院與病患人數都已經減少，顯示流感疫情 步入尾聲，而且沒有任何州通報大規模流感疫情，目前只有新英格蘭(New England)出現與流感相關病患，即便如此，當地疫情也處於正常範圍。

根據CDC統計，去年自10月初以來，全國至少有3400萬人確診流感，其中38萬人住院、包括148名兒童在內，約有2萬4000人死亡，CDC官員認為去年底至今的流感疫情尚屬「溫和」。

位於亞特蘭大的愛默蕾大學附設醫院(Emory University Hospital)傳染病醫師瓦爾基(Jay Varkey)表示，即使在流感高峰期，「我們感到緊張但從未負擔過重」；他說：「感覺更像一般呼吸道病毒感染，而非新冠疫情擴散時的情況。」

而且在流感季節多數時間內，多數患者都是被較溫和的流感病毒株傳染，而且官員表示，此種病毒株適合施打流感疫苗 。

根據2月公布的統計資料，注射流感疫苗對於預防成年人因流感就醫的有效率約為40%。

另外新冠與流感約在同一時間達到高峰；還有呼吸道合胞病毒(RSV)引起的疾病也是如此，CDC統計顯示，冠狀病毒確診的住院病例並未達到過去三年冬季同一時期的人數。

今年稍早，新冠肺炎確診的住院人數甚至比流感還要多，不過CDC數據顯示，目前兩者的住院率大致相同。

儘管去年以來的流感疫情並非特別嚴重，但時間拖得很久，導致春季流感病例有所增加。

過去衛生官員追蹤呼吸道感染病例，是統計每周因類流感症狀的就醫人數，但新冠肺炎也有類流感症狀，數字會有偏差，如今改為統計每周高比率流感確診病例數，依照新標準，2023-24年流感季節持續21周之久，而在新冠疫情發生前，流感季節約11至21周。