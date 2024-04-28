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千禧世代因繼承產生財富鴻溝 加劇階級戰爭

編譯潘勛／綜合日電
據估計嬰兒潮世代未來20年內將把70到90兆元的財富，傳給千禧世代的子女。(美聯社)
據估計嬰兒潮世代未來20年內將把70到90兆元的財富，傳給千禧世代的子女。(美聯社)

最新調查指出，有錢的千禧世代與同輩人之間的財富差距，為史上最大，由此產生新一波階級緊張及怨恨；千禧世代的一般人到35歲財富比嬰兒潮世代到同年紀要少30%，但頂層一成的千禧世代要比同年齡的嬰兒潮世代錢財多出二成。

CNBC報導，絕大多數千禧世代人都為學貸、低薪服務業工作、住居難以負擔、低儲蓄而掙扎不已，但他們當中的菁英之富裕卻遠超以往各世代。新研究作者群表示，千禧世代各不相同，所以「一般千禧世代經驗」這個詞彙，沒有多大意義。有些千禧世代人過得極為優渥，例如查克柏格(Mark Zuckerberg)、阿特曼(Sam Altman)，但其他人卻過得很拚。

千禧世代一般指的是28到43歲的人，他們財務上頻頻遭遇逆境，成年時碰上金融海嘯，目前擁有房屋的比率較低、債務壓過資產更多、低薪、工作不穩定，能組成雙薪家庭的比率更低。

作者們指出，同一時間，千禧世代頂層一成的人卻受益於技術工作的酬勞更高；千禧世代「上大學、找到研究所等級工作、成家較晚的人」最後「財富等級，比起生活軌跡類似的嬰兒潮世代人要高」。

還有另個造就千禧世代有錢人格外富裕的重要因素，就是繼承。據估計嬰兒潮世代未來20年要把70兆到90兆元的財富，傳給下一代，其中很多照理該傳給他們千禧世代的子女。高淨值、超過500萬元的人將占其中近半數；這個現象稱為「財富大轉移」。

隨著接下來更多財富遺傳下去，千禧世代各階級之間的緊張可能加劇；千禧世代裡的「名流二代」(nepo babies)在社群媒體炫富，可能加大世代之內的階級戰爭，驅使並不有錢的千禧世代超額開支，想造出跟隨得上的奢華生活表相。

富國銀行一份調查發現，擁有可投資資產在25萬到100萬元的富裕千禧世代人中29%承認，自己有時會買一些其實負擔不起的東西，只為叫人印象深刻。

有錢千禧世代與其他人之間的戰爭，也會影響他們對錢財的態度。瑞士銀行(UBS)研究發現，去年新晉升億萬富豪的人，靠繼承財富者比自力發財的人，賺進的錢要來得多，為至少九年來首見。而且在富比士億萬富豪排行榜上，年紀低於30歲者都是靠繼承，也是15年來首見。

最新調查指出，有錢的千禧世代與同輩人之間的財富差距，為史上最大，由此產生新一波階...
最新調查指出，有錢的千禧世代與同輩人之間的財富差距，為史上最大，由此產生新一波階級緊張及怨恨。(美聯社)

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