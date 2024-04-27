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禽流感蔓延至科羅拉多州 美檢驗顯示殺菌乳安全

中央社／丹佛26日綜合外電報導
科羅拉多州成為第9個通報有乳牛群感染禽流感的州。（美聯社）
科羅拉多州成為第9個通報有乳牛群感染禽流感的州。（美聯社）

科羅拉多州成為第9個通報有乳牛群感染禽流感的州。聯邦衛生官員今天表示，對牛奶進行的進一步檢驗顯示，巴氏殺菌法（pasteurization）已殺死禽流感病毒。

路透報導，檢驗結果顯示，有1/5的美國商業牛奶樣本有禽流感病毒殘留，表示疫情擴散範圍比先前認為的廣泛，國會議員敦促拜登政府進一步遏阻病毒蔓延。

美國食品暨藥物管理局（FDA）今晚表示，黃金標準核酸檢測（PCR）的初步結果顯示，巴氏殺菌法殺死牛奶與嬰兒配方奶粉中的病毒。FDA沒有透露檢驗了多少奶製品，但表示打算對38個州的297項產品進行更多檢測。

德州有一名牧場工人在當前疫情中接觸乳牛後，獲證實感染禽流感並出現結膜炎症狀。美國疾病管制暨預防中心（CDC）與世界衛生組織（WHO）今天表示，當前整體的公共衛生風險很低，但曾接觸到受感染動物的人風險較高。

農業部證實科羅拉多州乳牛檢出對禽流感呈陽性反應，而德州、堪薩斯州、密西根州、俄亥俄州、愛達荷州、新墨西哥州、北卡羅來納州與南達科他州先前都出現感染病例。

德州乳牛牛群是在1個月前率先驗出H5N1病毒，聯邦農業與衛生當局仍在試圖確認H5N1病毒是如何傳播，以及可能會對民眾構成什麼風險，而國會議員在這時候敦促實施更強力的因應措施，對他們施加更多壓力。

亞利桑納大學（University of Arizona）科學家對農業部數據的分析提供了新的證據，顯示首波已知的乳牛牛群感染H5N1疫情，已擴散到在9個州驗出陽性的34個乳牛群之外。

共和黨籍聯邦參議員羅姆尼（Mitt Romney）在社群平台X上發文說：「在病毒擴散到人群之前就控制住疫情為至關重要。從我們自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情學到的教訓來看，聯邦政府這次的因應措施是不足夠的。」

包括羅姆尼等一些跨黨派國會議員推動再度授權去年失效的「大流行與全災害應變法案」（Pandemic and All Hazards Preparedness Act）立法，目的在強化國家對疫情與其他公共衛生威脅的因應措施。最近禽流感疫情擴散與在牛奶中驗到H5N1遺傳物質，掀起一些敦促採取行動的呼聲。

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