美婦平均生1.62胎 創90年來新低

2023年統計顯示，美國育齡女性一生的生育率為1.62，是1930年代開始統計以來最低紀錄。圖為紐約市產後護理中心內的新生嬰兒。 (美聯社)

2023年的統計顯示，目前美國每名育齡女性一生的生育率為1.62，是1930年代開始統計以來最低，反映產子數目漸少且首次生育年齡延後的趨勢。女性追求職涯發展、避孕方法更多元，是助長此一趨勢的部分原因。

另外，年輕世代對未來的不確定感，住房、學貸及育嬰問題，讓原本有意生育孩子的婦女延後懷孕，也是平均生育率下滑的原因。

北卡大學卡羅萊納人口研究中心主任顧佐(Karen Benjamin Guzzo)表示，女性對於到底要不要生小孩，其實相當理性，「常見的情況是，『是的，我希望有小孩，但還不是時候。』」

生育率是指婦女一生當中總共生產次數。疾病防治中心 (CDC )統計報告初步估算，2023年的新生兒約359萬名，是1979年以來最低，較2022年的366萬少了2%。

二戰後，美國婦女平均生產3個以上小孩，達歷史高峰，直到1960年代和1970年代才開始反轉下滑；1970年代以後，每名婦女平均生產不到2.1名小孩，這是「尚可補足死亡人口」的比例。2007年生育率一度上升到2.12的高點，但2008年金融海嘯以後，就一路往下降。2023年1.62個新生兒是歷史新低，也是多年來經濟不確定感瀰漫的自然結果。

衛斯理學院經濟學教授勒文(Phillip Levine)說，生育率低，長期以往，將對美國經濟如社安金政策和其他層面，產生重大衝擊。

CDC報告還指出，眾多新移民 人口，彌補了低生育率對總人口的衝擊。近年來移民增加，緩解了勞力不足的問題，甚至還擴大了都會區人口規模。

CDC資料顯示，2022-23年生育率下滑的問題，在較年輕女性之間尤其嚴重，40幾歲女性的生育率不變。2023年，35至39歲婦女每1000人生育54.7名孩子，和20至24歲婦女的55.4差不多。15至19歲少女生育率也持續下滑，去年下滑3%，2007至2022年平均下滑7%。15至44歲婦女總生育率每1000人生下54.4人，比2022年下跌3%。