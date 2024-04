哥倫比亞大學挺巴勒斯坦學運 蔓延各大校園 數百人被抓

紐約曼哈頓New School的紮營抗議活動25日仍在繼續。(特約記者曹馨元/攝影)

美國大學生聲援巴勒斯坦 的抗議活動繼續在各大學校園裡蔓延,已有數百人被逮捕,南加州大學 (USC)25日更宣布將取消原訂於5月10日舉行的畢業典禮;學生在哥倫比亞大學的紮營抗議也未停歇,校方與示威者的談判前景不明。

此次抗議浪潮始於4月17日在紐約哥倫比大學校園爆發。當日,哥倫比亞大學校長沙菲克(Minouche Shafik)在國會為校內存在反猶主義的聽證會作答辯,激起數百名學生在校內外的遊行抗議。哥大 的挺巴學生組織、猶太人和平之聲(Jewish Voice for Peace)、巴勒斯坦正義學生組織 (Student for Justice in Palestine),以及哥大種族隔離撤資(Columbia University Apartheid Divest),更組織學生在東側草坪紮營抗議。

哥倫比亞大學的紮營抗議活動25日仍在繼續,校方與示威者的談判前景不明。(特約記者曹馨元/攝影)

次日,沙菲克校長授權紐約市警方進入校園,逮捕共108位抗議學生,清除帳蓬等紮營物資。抗議活動隨即轉移至學校的西側草坪。校方在22日晚間宣布本學期的剩餘課程均將線上、線下混合授課;與此同時,哥大校園也持續對訪客關閉。

自4月18日以來,數百名抗議學生持續在西側草坪內的營地中吃喝住學。一名學生說,幾十個帳篷均已住滿,根據帳篷大小,每個帳篷內平均有2至10名學生居住,大部分抗議學生會在此過夜。營地之外,不斷有哥大學生送來捐贈食物、被褥等生活物資。目前約有130個帳篷在西側草坪紮營。

此次的挺巴學生運動的主要訴求為:要求哥大從於以色列種族隔離中獲利的公司和機構撤資;切斷與以色列各大學的學術聯繫;停止哥大在哈林(Harlem) 社區的校園擴張;禁止警察對於校園的監管;要求校方公開呼籲在加薩地帶(Gaza Strip) 停火。

校方在23日晚間下達最後通牒,宣布若在午夜前與學運組織者的談判不成功,將強制清除西側草坪。但在24日凌晨,校長辦公室宣布與抗議學生達成共識:抗議學生同意減少帳篷數量並達到紐約市消防局的安全標準,同時讓與大學無關的人離開。但就學生提出的各項訴求,談判仍未有任何成果。

在哥大營地內的抗議學生同時也在為即將到來的期末考試做準備,並通過手提電腦聽取線上課程。此外,營地於23日的活動安排包括繪製抗議宣傳海報,聽取社會活動家希爾(Marc Lamont Hill)的演講,學習美國巴勒斯坦學生運動的歷史等。

此次挺巴學運在全美各地的大學激起波瀾。麻省理工學院、紐約大學等均也出現了大規模紮營抗議活動。除哥倫比亞大學外,有至少60名挺巴的耶魯大學學生及至少150名紐約大學學生於22日被捕;艾默森學院有108人被捕。哈佛大學還於22日宣布取締校內的挺巴學生組織。

多所大學表示對即將到來的5月畢業季感到擔憂,擔心示威擾亂畢業典禮。南加州大學在有多達93名抗議學生被捕後,於25日宣布,由於擔憂抗議示威帶來安全隱患,將取消原訂於5月10日舉行的畢業典禮。不過,該校各學院的小規模的畢業典禮仍將舉行。