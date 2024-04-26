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哥大學運現場目擊／抗議者組建烏托邦社區 校內平靜校外喧囂

挺巴示威學生高喊「撤資」研究人員：恐造成反效果 校方不會同意

編譯陳韻涵／綜合25日電
支持巴勒斯坦的學生在哥倫比亞大學校門口抗議，要求校方資金從涉足以色列的企業和基金撤資。(美聯社)
支持巴勒斯坦的學生在哥倫比亞大學校門口抗議，要求校方資金從涉足以色列的企業和基金撤資。(美聯社)

哥倫比亞大學(Columbia University)校門口日前聚集100多名示威學生，高呼「揭露、撤資，我們不會停止、我們不會休息」的口號，訴求校方撤銷挹注以色列及其軍事行動，或從以色列占領巴勒斯坦土地中獲利的基金或企業法人資金。

據紐約時報報導，美國各地校園遭受親巴勒斯坦激進主義浪潮襲擊，「撤資」(divest)的訴求高掛橫幅、出現在學生報社論，且成為校園集會的熱門議題。

紐時分析，「撤資」的實際意義，以及對各校的影響範圍及涵蓋程度各有差異。

耶魯大學(Yale)和康乃爾大學(Cornell)的挺巴學生要求校方停止投資武器製造商；學生刊物「康乃爾每日太陽報」(The Cornell Daily Sun)上周要求校方對直接參與以色列軍事行動的軍火商撤資，報導寫道「康乃爾大學不應支持漠視平民性命的戰爭」。

相較之下，哥大學生呼籲對未直接參戰的企業股份撤資，包括開拓重工(Caterpillar)、Google和Airbnb。哥大學運人士主張，前述法人挹注以色列入侵加薩，並從長期占領巴勒斯坦土地中獲利，其中Google與以色列政府簽訂高額契約，而短租共享平台Airbnb的房源涵蓋以色列占領的西岸屯墾區。

研究人員表示，任何撤資的影響對企業和以色列而言根本微不足道，但若校方放棄企業股東的投票權，撤資則可能造成反效果，繼而迫使公司改變策略。

截至目前，各大學都拒絕了學生的撤資訴求。

挺以人士認為，這些訴求對遭受攻擊的國家不公平，且涉及反猶太主義，示威學生針對全球唯一猶太人占多數的國家。

親巴勒斯坦社運人士中不乏猶太人，他們認為撤資是施壓校方對此議題採取行動的明確、可行辦法，也是象徵性的勝利，例如1980年代學運成功遊說大學，對在實施種族隔離制度的南非執行業務的化石燃料等企業撤資。

哥大公衛學系研究生葛雷諾(Ray Guerrero)表示，「我們希望對哥大造成影響，因為我們有權控制」。

葛雷諾負責籌劃學生領導的「哥倫比亞大學廢除種族隔離聯盟」(Columbia University Apartheid Divest)行動，他說：「我們希望擴大影響力，讓這些企業明白複雜的後果。」

以色列 巴勒斯坦 哥大

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