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被拒絕也是祝福…亞裔網紅未被UCLA錄取 影片爆紅

世界新聞網王若馨／即時報導
亞裔高中生網紅妮可‧萊諾(Nicole Laeno，中)發現自己沒被UCLA錄取，家人給予安慰的影片爆紅。(擷自YouTube@Nicole Laeno)
亞裔高中生網紅妮可‧萊諾(Nicole Laeno，中)發現自己沒被UCLA錄取，家人給予安慰的影片爆紅。(擷自YouTube@Nicole Laeno)

住在洛杉磯的亞裔高中生網紅妮可‧萊諾(Nicole Laeno)近日分享的一支影片爆紅，影片中她在全家人的陪伴下，一起上網查詢大學錄取結果，雖然結果不如人意，但妮可全家人的反應，使她成為媒體相繼採訪的對象。

妮可的夢想學校是洛杉磯加州大學(UCLA)，在查詢結果前，她還先穿上UCLA的長袖運動衫；看到拒絕信後，妮可忍不住傷心落淚，她的爸媽陪伴在旁，哥哥也立刻抱住她給予安慰。

妮可從小學六年級就開始經營社群媒體，她是演員、舞者、廣告明星，在網上擁有數百萬粉絲。她經常在網路上分享自己對UCLA的嚮往，眾多看著她成長的粉絲也表示希望她能夢想成真，並與她一起等待結果揭曉的那一刻。

@nicolelaeno A knife to the heart tbh😁😁😁 But fr.. thank you all for your kind words & ongoing support i love you & GOD’S PLAN❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 #college #rejected #classof2024 ♬ original sound - girl failure

影片中，妮可與家人一同查詢各校的申請結果，過程笑中有淚，但一家人的溫馨及樂觀令許多人受到感動。

在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪時，妮可說：「我一直想分享真實不加修飾的影片，所以在申請大學時，我就想要拍下我的所有反應，無論結果是錄取與否。」

18歲的妮可有菲律賓及越南血統，她說自己一路上得到了很多鼓勵，許多人告訴她，被拒絕也是一種祝福。

妮可將在今年秋天成為聖地牙哥州立大學新生，主修傳播學。

UCLA 洛杉磯 加州大學

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