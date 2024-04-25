視覺義眼「科學之眼」 推出 視網膜色素病變有望恢復部分視力

患有視網膜色素病變的病人可能有重新恢復視力的解除方案。(美聯社)

全球有200多萬人患有視網膜色素病變(retinitis pigmentosa，簡稱RP)，這是一種先天性疾病，大多數患者出生時視力完好無損，隨著時間推移，他們先失去周邊視覺，接著失去中心視覺，最後失去整個視力；不過，可能的解決方案已觸手可及。

華盛頓郵報 23日報導，位於加州 阿拉米達(Alameda)的新創公司Science設計出一種名為「科學之眼」(Science Eye)的視覺義眼，能夠以有限的形式恢復視網膜色素病變的視力。

Science執行長霍達克(Max Hodak)曾在馬斯克 的公司Neuralink任職，之後與人共同創立Science；一些公司也正在試驗恢復視力的方法，如巴黎生物科技公司GenSight Biologics，以及紐約的Bionic Sight。

這些公司的試驗都以神經科學領域的一個研究工具為基礎－光遺傳學(optogenetics)，這是基因療法的一種形式，透過將視蛋白(opsins)注入眼球，提升視網膜細胞對光的靈敏度。

國家眼科研究所(National Eye Institute)高級研究員史瓦魯普(Anand Swaroop)指出，有療效的光遺傳學療法治療視力復原肯定有希望，但仍有改進的空間，「至少在這一階段，在有人完全失明的情況下，這似乎非常棒，他們應該能夠找到周圍的路，不會撞到東西，但無法分辨許多不同的特徵」。

Science公司的「科學之眼」包含兩個部件，第一個是由無線動力線圈和極薄且具彈性的微型LED陣列組成的植入物；霍達克表示，該陣列提供的清晰度是iPhone螢幕的八倍。

第二個部件是一副無框眼鏡，尺寸和形狀與一般的處方眼鏡相似，附有微型紅外線相機和感應動力線圈。

結合這兩個部件，眼睛接收的不是圖像，而是數位資訊，霍達克說：「應該能夠步行穿越城鎮去買三明治，不會被車撞到。」

除此之外，Science也正在研究使用「科學之眼」幫助與年齡相關的乾性黃斑部病變，這一病變與視網膜色素病變略有不同，乾性黃斑部病變患者先失去中心視覺，接著再失去周邊視覺。