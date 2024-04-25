65歲不算老 研究：壽命延長 75歲才算老年人

壽命延長與健康增進正在改變人們對老年的認識，新民調指60多的人都不覺得老，75歲以上才開始老。(美聯社)

發表在最新一期的「Psychology and Aging」(心理學與老年化)期刊的一項新研究顯示，「老年」的定義正在改變，與先前的幾個世代相比，現代人認為自己「老了」的時機比以前更晚。

該研究由德國 和美國的研究員共同完成，研究分析1萬4000多人的數據，他們在1911年至1974年期間出生，並且參與正在進行的德國老化調查，參與者要回答一個簡單的問題：你會將多大年紀的人稱之為老年人？

該研究發現，60多歲的人認為「老年」從75歲左右開始，然而，這一看法在不同世代或出生隊列(birth cohorts)中有顯著的差異；出生較晚的人較有可能推遲他們認為「老」的年紀，尤其是1935年後出生的族群。

換句話說，隨著時間過去，被視為「老」的門檻已經向上移動。

研究作者、柏林洪堡大學(Humboldt University)維特斯汀(Markus Wettstein)博士說明：「預期壽命增加可能促成人們更晚意識到老年開始，此外，健康的某些方面隨著時間過去已經改善，因此，過去被視為老年的某個年齡層，如今可能已不再被認為是老年。」

有幾個因素促使對「老年」的看法產生變化，包括隨著壽命延長，被視為老年的門檻自然愈來愈晚；退休 年齡的變化也可能產生影響，在德國，退休年齡已經從65歲逐步提高，2031年將達到67歲。

研究人員注意到，推遲老年年齡的趨勢在近數十年加速，但現在可能達到平穩期，雖然1911-1935年和1936-1951年出生的人群對於老年何時開始有非常不同的看法，但1936-1951年出生的人群和1952-1974年出生的人群之間沒有太大的差異，研究員推測，原因可能是預期壽命增長減緩。

維特斯汀指出：「推遲老年年齡的趨勢不是線性的，未來不一定會持續下去。」

研究還顯示一些有趣的人口學差異，如平均來看，女性認為老年開始的時間比男性認為的時間晚兩年半，這一性別差異在年輕世代中甚至更大；前東德地區人民的預期壽命較低，與西德同齡人相比，他們認為的老年較早開始。

除此之外，感覺孤獨、患有更多慢性病、自我評估健康狀況較差等也與認為老年較早開始相關。