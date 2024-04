基伊大橋被撞坍塌 市府向船東與航運公司索賠

馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋3月遭貨櫃輪「達利號」撞坍崩塌,巴爾的摩市22日在法院提告,指船東與航運公司應負起賠償責任。(路透)

馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)上個月發生坍塌意外,巴爾的摩市22日在法院提告,指控貨櫃輪「達利號」(Dali)有疏失,因此船東與航運公司應負起賠償責任。

根據華盛頓郵報 報導,巴爾的摩市向聯邦地區法院提交訴狀,指控「達利號」離港時「不適航」(unseaworthy)導致基伊大橋倒塌,歸咎於「船員和港口管理的疏忽」,主張船東和海運公司應該負起全責。

根據報導,3月26日晚間「達利號」駛離碼頭時因失去動力,撞上基伊大橋橋墩,導致1.6哩長橋面塌陷,造成橋面施工人員6人死亡。

而且事故發生後數日,「達利號」船東新加坡 「Grace Ocean Private Ltd.」和航運公司「Synergy Marine Pte Ltd.」向聯邦地區法院提交請願書,要求同意賠償金額上限為4360萬元。

不過根據訴狀,巴爾的摩市反對設立賠償上限,主張「達利號」肇事罪證明確,不應限縮賠償責任,並引用美聯社4月15日報導,根據一位「知情人士」表示,「達利號」停靠巴爾的摩港時,冷凍貨櫃曾發出警報聲。

訴狀指出警報聲響顯示「供電失衡」、「沒有調查原因或者在調查後沒有修復」,強調「一切都不應該發生」。

另外巴爾的摩市還對「達利號」船東與航運公司提出多項賠償,指控被告未能確實訓練船員、遵守安全準則與操作程序,進行徹底檢查並對船隻實施適切管理。

巴爾的摩市府強調這起災難「隻手關閉巴爾的摩港,該港是就業 與市政稅收的來源,也是巴爾的摩市民一大驕傲。」同時市府還須負責清理工作、稅收損失以及交通改道等諸多問題。