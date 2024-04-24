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基伊大橋被撞坍塌 市府向船東與航運公司索賠

編譯俞仲慈／綜合23日電
馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋3月遭貨櫃輪「達利號」撞坍崩塌，巴爾的摩市22日在法院提告，指船東與航運公司應負起賠償責任。(路透)
馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋3月遭貨櫃輪「達利號」撞坍崩塌，巴爾的摩市22日在法院提告，指船東與航運公司應負起賠償責任。(路透)

馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)上個月發生坍塌意外，巴爾的摩市22日在法院提告，指控貨櫃輪「達利號」(Dali)有疏失，因此船東與航運公司應負起賠償責任。

根據華盛頓郵報報導，巴爾的摩市向聯邦地區法院提交訴狀，指控「達利號」離港時「不適航」(unseaworthy)導致基伊大橋倒塌，歸咎於「船員和港口管理的疏忽」，主張船東和海運公司應該負起全責。

根據報導，3月26日晚間「達利號」駛離碼頭時因失去動力，撞上基伊大橋橋墩，導致1.6哩長橋面塌陷，造成橋面施工人員6人死亡。

而且事故發生後數日，「達利號」船東新加坡「Grace Ocean Private Ltd.」和航運公司「Synergy Marine Pte Ltd.」向聯邦地區法院提交請願書，要求同意賠償金額上限為4360萬元。

不過根據訴狀，巴爾的摩市反對設立賠償上限，主張「達利號」肇事罪證明確，不應限縮賠償責任，並引用美聯社4月15日報導，根據一位「知情人士」表示，「達利號」停靠巴爾的摩港時，冷凍貨櫃曾發出警報聲。

訴狀指出警報聲響顯示「供電失衡」、「沒有調查原因或者在調查後沒有修復」，強調「一切都不應該發生」。

另外巴爾的摩市還對「達利號」船東與航運公司提出多項賠償，指控被告未能確實訓練船員、遵守安全準則與操作程序，進行徹底檢查並對船隻實施適切管理。

巴爾的摩市府強調這起災難「隻手關閉巴爾的摩港，該港是就業與市政稅收的來源，也是巴爾的摩市民一大驕傲。」同時市府還須負責清理工作、稅收損失以及交通改道等諸多問題。

自事故發生以來，「國家運輸安全委員會」(National Transportation Safety Board，NTSB)和「海岸防衛隊海事調查委員會」(Coast Guard's Marine Board of Investigation)已著手展開調查，預計5月初公布初步報告。

FILE PHOTO: View of the Dali cargo vesse...
FILE PHOTO: View of the Dali cargo vessel which crashed into the Francis Scott Key Bridge causing it to collapse in Baltimore, Maryland, U.S., April 4, 2024. REUTERS/Nathan Howard/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-04-15，數位典藏序號：20240415221239196】
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馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋3月遭貨櫃輪「達利號」撞坍崩塌，巴爾的摩市22日在法院提告，指船東與航運公司應負起賠償責任。(路透) FILE PHOTO: View of the Dali cargo vessel which crashed into the Francis Scott Key Bridge causing it to collapse in Baltimore, Maryland, U.S., April 4, 2024. REUTERS/Nathan Howard/File Photo【作者：路透通訊社，日期：2024-04-15，數位典藏序號：20240415231444408】

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