陪審團未達共識 牧場主人疑殺害無證客案流審

去年槍殺一名墨西哥籍無證客，亞州男子凱利遭二級謀殺罪起訴，但陪審團無法達成共識，22日法官裁定流審。(美聯社)

亞利桑納州男子凱利(George Alan Kelly)去年1月在靠近美墨邊境的自家牧場開槍擊 斃一名墨西哥 籍無證客，遭到二級謀殺罪起訴之後，由於陪審團討論數日仍無法達成共識，法官22日裁定流審。

福斯新聞網(Fox News)報導，陪審團從18日開始討論，但到22日仍然無法達成共識。

檢方指出，2023年1月30日，墨西哥籍男子庫恩-布提米亞(Gabriel Cuen-Butimea)在諾加列斯(Nogales)外圍的肯諾泉(Keno Springs)附近牧場被發現遭槍擊死亡。開槍者正是這座占地170英畝養牛牧場的主人凱利。凱利原被檢方以一級謀殺罪起訴，經過辯護律師爭取，罪名降為二級謀殺。

辯護律師拉爾金(Brenna Larkin)18日在結辯中說：「簡而言之，這真的不是一個追求美國夢的故事。毫無任何證據顯示死者進入美國是為了追求良性的目標。」

檢方指控凱利開槍打死手無寸鐵的無證移民，但辯護律師則以死者可能與黑幫有關做為反駁。

拉爾金向陪審團指出：「我們把這點指出來，並不是要論斷死者的為人，也不是對他沒有同理心。涉及犯罪的生活型態原本就充滿危險，這比純粹非法入境 的危險程度更高。」

報導指出，庫恩-布提米亞曾多次非法入境美國，最近一次遭到驅逐出境是2016年。

數周庭訊期間，陪審團聆聽證人描述凱利開槍時的位置以及開槍動機。辯護律師強調，站在露台的凱利只有鳴空示警，凱利妻子作證指出，曾經打電話通報邊境巡邏隊，看到兩名身穿野戰服、帶著步槍與背包的男子出現於住家100呎附近。

員警接獲報案後到凱利住所查看，數小時之後凱利向邊境巡邏隊再次報案說，在牧場裡發現一具屍體。調查人員後來一直沒在現場找到導致庫恩-布提米亞斃命的子彈。

犯罪學家馬丁尼爾(Ron Martinelli)接受福斯訪問時說，檢方證人在庭訊中一直無法突破辯護律師的推論：庫恩-布提米亞是被黑幫份子開槍打死並且遭到搶劫。