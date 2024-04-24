我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

陪審團未達共識 牧場主人疑殺害無證客案流審

記者顏伶如／綜合報導
去年槍殺一名墨西哥籍無證客，亞州男子凱利遭二級謀殺罪起訴，但陪審團無法達成共識，22日法官裁定流審。(美聯社)
去年槍殺一名墨西哥籍無證客，亞州男子凱利遭二級謀殺罪起訴，但陪審團無法達成共識，22日法官裁定流審。(美聯社)

亞利桑納州男子凱利(George Alan Kelly)去年1月在靠近美墨邊境的自家牧場開槍擊斃一名墨西哥籍無證客，遭到二級謀殺罪起訴之後，由於陪審團討論數日仍無法達成共識，法官22日裁定流審。

福斯新聞網(Fox News)報導，陪審團從18日開始討論，但到22日仍然無法達成共識。

檢方指出，2023年1月30日，墨西哥籍男子庫恩-布提米亞(Gabriel Cuen-Butimea)在諾加列斯(Nogales)外圍的肯諾泉(Keno Springs)附近牧場被發現遭槍擊死亡。開槍者正是這座占地170英畝養牛牧場的主人凱利。凱利原被檢方以一級謀殺罪起訴，經過辯護律師爭取，罪名降為二級謀殺。

辯護律師拉爾金(Brenna Larkin)18日在結辯中說：「簡而言之，這真的不是一個追求美國夢的故事。毫無任何證據顯示死者進入美國是為了追求良性的目標。」

檢方指控凱利開槍打死手無寸鐵的無證移民，但辯護律師則以死者可能與黑幫有關做為反駁。

拉爾金向陪審團指出：「我們把這點指出來，並不是要論斷死者的為人，也不是對他沒有同理心。涉及犯罪的生活型態原本就充滿危險，這比純粹非法入境的危險程度更高。」

報導指出，庫恩-布提米亞曾多次非法入境美國，最近一次遭到驅逐出境是2016年。

數周庭訊期間，陪審團聆聽證人描述凱利開槍時的位置以及開槍動機。辯護律師強調，站在露台的凱利只有鳴空示警，凱利妻子作證指出，曾經打電話通報邊境巡邏隊，看到兩名身穿野戰服、帶著步槍與背包的男子出現於住家100呎附近。

員警接獲報案後到凱利住所查看，數小時之後凱利向邊境巡邏隊再次報案說，在牧場裡發現一具屍體。調查人員後來一直沒在現場找到導致庫恩-布提米亞斃命的子彈。

犯罪學家馬丁尼爾(Ron Martinelli)接受福斯訪問時說，檢方證人在庭訊中一直無法突破辯護律師的推論：庫恩-布提米亞是被黑幫份子開槍打死並且遭到搶劫。

非法入境 墨西哥 槍擊

上一則

國會通過TikTok剝離案「明年1月前不賣就禁」 字節跳動擬走法律戰

下一則

老闆生意慘曾打工維生…產品換新包裝大賣 小公司2.8億被併購

延伸閱讀

陪審團無法取得共識 槍殺無證客牧場主人獲無效審判

陪審團無法取得共識 槍殺無證客牧場主人獲無效審判
墮胎婦女資料收集爭議 成兩黨辯論焦點

墮胎婦女資料收集爭議 成兩黨辯論焦點
好市多的1盎司金條有多熱賣？他估每月銷售可能達2億美元

好市多的1盎司金條有多熱賣？他估每月銷售可能達2億美元
她在山間為自閉兒打造「仙屋」 現成公眾遊覽地

她在山間為自閉兒打造「仙屋」 現成公眾遊覽地

熱門新聞

雖然社安碼已經倒背如流，有些時候還是需要出示社會安全卡(Social Security card)紙本證件。（路透）

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

2024-04-19 11:33
波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
華盛頓州亞裔婦產科醫生謝武林((Vulihn Ta，音譯)。(擷自LinkedIn)

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

2024-04-21 16:01
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

2024-04-19 14:48
亞利桑納州的BASIS Peoria高中登全美最佳公立高中。(BASIC Peoria臉書)

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

2024-04-23 12:17

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？