被鱷魚咬住沉河 南卡男子求生險斷臂

潛水人喬治蒂斯右臂遭鱷魚咬傷，所幸掙脫，保住性命。(ABC新聞截屏)

南卡羅納州潛水者喬治蒂斯(Will Georgitis)15日在庫珀河(Cooper River)遭鱷魚攻擊，被鱷魚咬住並且拖到河底，情急之下決定斷臂求生，不料卻把手臂拖了出來，撿回一命。

喬治蒂斯說，當天他下水準備找尋河床上的鯊魚牙齒化石，不料一條鱷魚游近，張開大口咬住他的手臂，他試圖用螺絲起子去刺鱷魚，但鱷魚咬著他搖晃、並將他拖到50 呎深的河底。

喬治蒂斯接受Charleston當地報紙訪問時說，當時他覺得自己就要死了。

他是在浮出水面時被鱷魚襲擊，當時奮力用手臂阻擋，但鱷魚咬碎他的手臂，但他認為自己還有最後一次機會。

喬治蒂斯把腳踩在鱷魚身上，用盡全力向後猛衝，就算斷臂也在所不惜；不知何故，他的手臂從鱷口扯了出來，卻沒有斷。

他奮力游到船上，同行友人把他送往醫院；醫師發現，經過猛烈拉扯，他的手臂已經骨折。他可能需要進行好幾次手術以及六個月的恢復期；他的家人已經在GoFundMe 上建立專屬頁面籌資支付龐大醫療費 用。

他說，從現在開始的每一刻對他來說都是生命的祝福。

喬治蒂斯經常在查爾斯頓(Charleston)周圍水域潛水尋找鯊魚牙齒和其他化石， 這次遭襲擊的地方之前至少去過30次，也曾見過鱷魚，但鱷魚通常在曬太陽或離得很遠。

這次喬治蒂斯一浮出水面就看到鱷魚朝他襲來，簡直嚇壞了。

南卡羅來納州 自然資源廰(South Carolina Department of Natural Resources)已獲悉攻擊事件，正著手調查。官員表示，南卡羅來納州約有10萬隻短吻鱷，屬於聯邦保護物種，若要移除或殺死牠們有嚴格規定。

鱷魚攻擊事件很少見，通常鱷魚會在陸地上襲擊寵物或有人掉進池塘時攻擊人類；2016年以來，南卡羅來納州已至少發生六起致命的鱷魚攻擊。