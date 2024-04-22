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神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

周末票房冠軍 「內戰」兩周賣4490萬元

編譯徐薏茹／綜合21日電
反烏托邦戰爭片「帝國浩劫：美國內戰」上映第二周持續坐穩票房冠軍寶座，圖為克絲汀鄧斯特 在電影一幕。（美聯社）
反烏托邦戰爭片「帝國浩劫：美國內戰」上映第二周持續坐穩票房冠軍寶座，圖為克絲汀鄧斯特 在電影一幕。（美聯社）

美國反烏托邦戰爭片「帝國浩劫：美國內戰」(Civil War)上映第二周持續坐穩票房冠軍寶座，周末票房為1110萬元，兩周票房累計達4490萬元。

這部電影斥資5000萬元製作，是獨立製片公司A24迄今製作預算最大的電影，「帝國浩劫：美國內戰」描述在不久的將來，德州加州聯手結盟脫離聯邦，對抗法西斯主義的美國總統，國內爆發史上最嚴重內戰。

這樣新奇的刺激劇情，加上美國各城市受戰火摧殘的震撼畫面，成功吸引不少好奇的觀眾進戲院一探究竟。

但對於電影業而言，這仍是票房增長緩慢的周末，根據Comscore的數據，今年迄今的票房銷售比去年下降近20%。

環球影業(Universal Pictures)恐怖驚悚電影「噬血芭蕾」(Abigail)票房排名第二，在3384家戲院上映的票房收入為1020萬元。

令人擔憂的是，對於少數新上映的電影，整體的反應並不熱烈，且今年可能會有更多周末出現類似情況，去年的編劇、演員大罷工對電影產業造成長期影響，加深好萊塢上映時間表的漏洞。

恐怖電影是影院近年來最可靠的搖錢樹之一，但目前為止也未如同從前般吸金，經營諮詢公司Franchise Entertainment Research的格羅斯(David A. Gross)表示，2023年恐怖片在全球的票房銷售為20億元。

「英國鬼才名導」蓋瑞奇(Guy Ritchie)執導的「非紳士特攻隊」(The Ministry of Ungentlemanly Warfare)在2845家影院上映，票房收入為900萬元；本片改編自二戰真實故事，亨利卡維爾(Henry Cavill)飾演在西非海岸帶領二戰任務的隊長。

儘管蓋瑞奇執導過許多票房大熱的電影，包括真人版「阿拉丁」(Aladdin)和兩部福爾摩斯電影，但他近期的電影票房並不亮眼，不過「非紳士特攻隊」口碑不錯，獲得觀眾喜愛，在CinemaScore獲得A-的佳績。

反烏托邦戰爭片「帝國浩劫：美國內戰」上映第二周持續坐穩票房冠軍寶座，圖為英國電影...
反烏托邦戰爭片「帝國浩劫：美國內戰」上映第二周持續坐穩票房冠軍寶座，圖為英國電影導演兼小說家 Alex Garland 慶祝電影在西班牙戲院上映。（歐新社）

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