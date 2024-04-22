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俄勒岡州小鎮遊民提告 「反露宿法」違憲？ 最高法院將裁決

編譯盧炯燊／綜合21日電
俄勒岡州格蘭茨帕斯市的警察對露宿在當地公園的遊民發出驅離通知。(路透)
俄勒岡州格蘭茨帕斯市的警察對露宿在當地公園的遊民發出驅離通知。(路透)

美國各地，尤其是在西岸地區，不斷飆升的住房成本及其他諸多原因，導致愈來愈多弱勢居民失去住房，被迫露宿街頭。

俄勒岡州南部一個只有4萬人口的小城格蘭茨帕斯(Grants Pass)也不例外，當地已有數百人在公園搭起帳篷棲身；這狀況不但成為不斷升級的人道主義危機一部分，更有可能是影響全國政策制定的中心點。

2013年，格蘭茨帕斯居民將犯罪率的飆升，歸咎於當地遊民，要求市政府採取一系列應對措施，包括制訂一份「不受歡迎人物清單」，將無家可歸者排除在社會服務之外，並將違法者以公共汽車運送出城外。

市政府其後推出「反露宿法」，禁止在公園等公共場所及停放的車輛內睡覺或露營，罰款從75元到295元不等，未繳納者會被監禁或禁止進入公園，結果引發法律訴訟；三名遊民在2018年指控這種做法違憲，官司最終鬧到聯邦最高法院。

聯邦最高法院已定於6月下旬作出決定，這將是數十年來對無家可歸者權利最重要的裁決，將決定政府是否可以對露宿街頭的人執行禁令。但對遊民來說，他們感覺就像是已經被抛棄了。

目前從檀香山到馬里蘭州，甚至聯邦司法部等，有超過60個大大小小的政府部門及數十個倡議維權組織、學者、各級議員，已就此案向法院提交了報告，說明了相關所帶來的潛在影響。

根據最新估算，格蘭茨帕斯露宿者超過600人，另有1000人處於無家可歸邊緣，但當地服務機構表示，實際人數至少是這個數字的兩倍。

更糟的是，格蘭茨帕斯沒有遊民收容所，無家可歸者每晚都躲在帳篷裡；當地只有一個宗教團體提供138個床位，但卻有嚴格的要求，例如每天去教會兩次等。

該宗教團體贊同徹底的宿營禁令，這可使無家可歸者離開街頭或公園入住其床位。團體負責人認為，允許無家可歸的人留在公園裡，等同縱容非法行為。

遊民 司法部 俄勒岡州

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