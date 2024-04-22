俄勒岡州小鎮遊民提告 「反露宿法」違憲？ 最高法院將裁決
美國各地，尤其是在西岸地區，不斷飆升的住房成本及其他諸多原因，導致愈來愈多弱勢居民失去住房，被迫露宿街頭。
俄勒岡州南部一個只有4萬人口的小城格蘭茨帕斯(Grants Pass)也不例外，當地已有數百人在公園搭起帳篷棲身；這狀況不但成為不斷升級的人道主義危機一部分，更有可能是影響全國政策制定的中心點。
2013年，格蘭茨帕斯居民將犯罪率的飆升，歸咎於當地遊民，要求市政府採取一系列應對措施，包括制訂一份「不受歡迎人物清單」，將無家可歸者排除在社會服務之外，並將違法者以公共汽車運送出城外。
市政府其後推出「反露宿法」，禁止在公園等公共場所及停放的車輛內睡覺或露營，罰款從75元到295元不等，未繳納者會被監禁或禁止進入公園，結果引發法律訴訟；三名遊民在2018年指控這種做法違憲，官司最終鬧到聯邦最高法院。
聯邦最高法院已定於6月下旬作出決定，這將是數十年來對無家可歸者權利最重要的裁決，將決定政府是否可以對露宿街頭的人執行禁令。但對遊民來說，他們感覺就像是已經被抛棄了。
目前從檀香山到馬里蘭州，甚至聯邦司法部等，有超過60個大大小小的政府部門及數十個倡議維權組織、學者、各級議員，已就此案向法院提交了報告，說明了相關所帶來的潛在影響。
根據最新估算，格蘭茨帕斯露宿者超過600人，另有1000人處於無家可歸邊緣，但當地服務機構表示，實際人數至少是這個數字的兩倍。
更糟的是，格蘭茨帕斯沒有遊民收容所，無家可歸者每晚都躲在帳篷裡；當地只有一個宗教團體提供138個床位，但卻有嚴格的要求，例如每天去教會兩次等。
該宗教團體贊同徹底的宿營禁令，這可使無家可歸者離開街頭或公園入住其床位。團體負責人認為，允許無家可歸的人留在公園裡，等同縱容非法行為。
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