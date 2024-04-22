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重判驕傲男孩首領5年半 法官：暴亂可能再發生

編譯潘勛／綜合21日電
密錄器畫面顯示「驕傲男孩」首領之一的米勒在2021年1月6日當天持鐵棍攻擊警察的情形。米勒19日遭判處5年半徒刑。(美聯社)
密錄器畫面顯示「驕傲男孩」首領之一的米勒在2021年1月6日當天持鐵棍攻擊警察的情形。米勒19日遭判處5年半徒刑。(美聯社)

聯邦地區法官裘特康(Tanya Chutkan)19日對參與國會暴亂案的被告米勒(Scott Miller)做出有期徒刑五年半的判決，米勒是激進團體「驕傲男孩」(Proud Boys)首領之一，在案發時攻擊多名警員。裘特康並指出，國會暴亂案「可能再度發生」、「極端言行在這個國家活得好好的。暴力的威脅持續未退。」

Politico政治網站報導，裘特康法官重判的部分原因，在於米勒當天的「侵略」行動，另部分是因米勒私下的著作，呼籲對少數族裔及猶太人進行種族及宗教暴力。法官表示，證據指出米勒有「暴力意識形態，奉行納粹主義，標榜他相信華府居民都該被處決」，讓她很苦惱，儘管米勒堅稱，自己從國會暴亂案發生後沒多久，便棄絕那些信念。

在此之前，裘特康給同樣參與國會暴亂案兩名被告帕默(Robert Palmer)及邦德(Mark Ponder)的刑期都是63個月，這次給米勒的66個月刑期略長。

很可能承審前總統川普被控意圖顛覆2020年選舉結果的裘特康法官強調，自己相信國會暴亂案「近乎這個國家曾遭逢的最嚴重危機」；她稱讚員警們雖然寡不敵眾，裝備不足，仍奮力保衛國會山莊。

裘特康表示，導致國會暴亂案的條件仍然存在；她表示，暴亂案可能再度發生。

米勒自認罪以來便入獄，聆聽判決時，其家人也前來法庭，包括懷有兩人第一個孩子的米勒妻子。

米勒向裘特康表示，自己已斬斷與驕傲男孩的關係，揚棄以往的極端信念，「我想當我孩子的好榜樣。」

頒布刑期後，裘特康回應米勒的情緒說，自己承認這個處刑可能造成他妻子及未來小孩的困苦，「小孩一點也不想要這種事。」裘特康表示，有了小孩是改變人生的大事；「孩子們真的不會在乎你做過什麼，只會愛你。」

裘特康表示，希望米勒的孩子，能成為他廓清生命的時刻，讓他繼續踏在遠離暴力意識形態之路，「人人都有能力救贖。」

聯邦地區法官裘特康19日對參與國會暴亂案的被告米勒(Scott Miller)做...
聯邦地區法官裘特康19日對參與國會暴亂案的被告米勒(Scott Miller)做出有期徒刑五年半的判決。裘特康說，國會暴亂案「可能再度發生」。(美聯社)

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