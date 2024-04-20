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MLB洛磯隊打擊教練出包 搭機進駕駛艙拍片發文 FAA獲報出手調查

編譯周辰陽／即時報導
MLB科羅拉多洛磯隊打擊教練穆倫斯跟球員在賽前熱身時閒聊，攝於2023年5月。FAA正在調查穆倫斯日前明顯未經許可進入聯航包機的駕駛艙。（美聯社）
MLB科羅拉多洛磯隊打擊教練穆倫斯跟球員在賽前熱身時閒聊，攝於2023年5月。FAA正在調查穆倫斯日前明顯未經許可進入聯航包機的駕駛艙。（美聯社）

美國職棒大聯盟（MLB）科羅拉多洛磯隊打擊教練穆倫斯（Hensley Meulens）日前上網發布了自己搭機時待在駕駛艙的影片，但機師明顯同意他未經許可進入，飛安主管機關、美國聯邦航空管理局（FAA）正在調查此事。聯航則將兩名機師停職，同時進行內部調查。

BBC與彭博資訊報導，這起事件發生在10日，影片拍攝地點是在一架聯合航空包機的機上。當時，洛磯隊正搭乘這班飛機前往加拿大，準備出戰多倫多藍鳥隊。影片顯示，穆倫斯坐在駕駛艙內的其中一個座位，裝出握住操控裝置，並開玩笑地說，「我今晚要駕機著陸」。

穆倫斯一開始把影片發到IG，還寫道「在我們從丹佛到多倫多航班的駕駛艙內玩得很開心，感謝我們聯航包機的機長和副機長，讓我享受了這次非常棒的經歷」。

自2001年的911恐攻事件後，美國航班的旅客基本上嚴格禁止飛行時進入駕駛艙，影片此後已經下架，但仍可在社群媒體「X」（推特）等平台見到。

聯航在聲明指出，「我們對該影片中看到的內容深感不安，畫面似乎顯示自動駕駛在巡航高度啟動時，駕駛艙內有一名未授權人士」。該公司表示，「因為明顯違反了安全與作業政策，我們已向FAA報告這起事件，並在進行調查期間不予機師執勤」。

洛磯隊總教練布雷克（Bud Black）告訴丹佛郵報，穆倫斯已向球隊與聯航道歉，這起事件不會影響他的工作，「因為對此事的調查，我真的沒辦法發表任何進一步的評論」。

穆倫斯原籍加勒比海的荷屬古拉索島，曾在美職、日職、韓職和墨西哥職棒打球，也擔任過多支MLB球隊的教練團成員。2023年世界棒球經典賽開打時，穆倫斯曾以荷蘭隊總教練身分來台。BBC已聯繫穆倫斯和洛磯隊請求評論。

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