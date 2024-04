MLB洛磯隊打擊教練出包 搭機進駕駛艙拍片發文 FAA獲報出手調查

美國職棒大聯盟(MLB )科羅拉多洛磯隊打擊教練穆倫斯(Hensley Meulens)日前上網發布了自己搭機時待在駕駛艙的影片,但機師明顯同意他未經許可進入,飛安主管機關、美國聯邦航空管理局(FAA)正在調查此事。聯航則將兩名機師停職,同時進行內部調查。

BBC與彭博資訊報導,這起事件發生在10日,影片拍攝地點是在一架聯合航空包機的機上。當時,洛磯隊正搭乘這班飛機前往加拿大,準備出戰多倫多藍鳥隊。影片顯示,穆倫斯坐在駕駛艙內的其中一個座位,裝出握住操控裝置,並開玩笑地說,「我今晚要駕機著陸」。

United Airlines and the Federal Aviation Administration are investigating how a passenger gained access to the cockpit of a 757 at cruise altitude in violation of the company’s policy and FAA regulations. pic.twitter.com/E2yQwSbEy8