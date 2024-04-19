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佛州男遊歐洲3周 手機漫遊帳單14.3萬 投訴媒體 電信商才取消帳單

編譯徐薏茹／綜合18日電
佛州一對夫妻去年到歐洲度假三周，期間用用行動數據傳送許多照片回美國，後來竟收到電信商T-Mobile的14萬元手機帳單，平均每日被收取超過6000元漫遊費用。(路透)
佛州一對夫妻去年到歐洲度假三周，期間用用行動數據傳送許多照片回美國，後來竟收到電信商T-Mobile的14萬元手機帳單，平均每日被收取超過6000元漫遊費用。(路透)

佛羅里達州一男子向每日郵報(DailyMail)透露，去年他與妻子到歐洲度假三周後，收到令人驚嚇的巨額手機帳單，高達14萬3000元。

71歲的雷蒙德(Rene Remund)原籍瑞士，目前和65歲的妻子琳達(Lynda)定居於佛州達尼丁(Dunedin)。

去年9月夫婦倆回到自小成長的雷蒙德小鎮，與親友度過快樂的假期時光，他們拍了許多照片，並且用行動數據傳送回美國。

然而，他們返家時才震驚地發現，電信商T-Mobile寄給他們一張14萬3442.74元的帳單。

在為期三周的旅程中，雷蒙德和太太使用了約9.5GB的數據量，但他們竟被收取平均每日超過6000元的漫遊費用。

若以電信商愛立信(Ericsson)的數據作為參考，2020年北美地區一支手機平均每個月的數據使用量約為11.1GB。

儘管雷蒙德聯繫T-Mobile客服對這筆帳單提出質疑，之後又聘請律師採取行動，但該公司並沒有改變主意。

雷蒙德說他收到帳單後就立即致電T-Mobile，等待代表出面審核收費，令他失望的是，他們證明這些收費有效，T-Mobile回應這確實是雷蒙德應繳的帳單。

直到他向地方媒體Scripps News Tampa將這筆帳單曝光後，T-Mobile才改變態度，取消收費。

近30年來，雷蒙德一直是T-Mobile的客戶，旅行前他一如往常前往一家分店申請旅遊方案，「他們說『幫你搞定了』。」

雷蒙德夫婦聘請一名律師致函T-Mobile的總裁和執行長，但未獲回覆。

每日郵報也詢問T-Mobile帳單為何如此昂貴，但沒有得到回應。

T-Mobile在其網站上提醒：「為了避免被帳單嚇到，請在旅遊前須向您的服務供應商確認，看看有什麼選擇。」

儘管現在國際漫遊在許多情況下已經不再使用，但某些方案還是適用於傳統的方式，在許多國家，用戶現在只需要支付固定的每日費用或月費。

如何避免漫遊費用？

避免產生漫遊費的主要方法就是旅行時只使用Wi-Fi。為了確保不產生任何費用，可以透過智慧型手機的設定完全停用漫遊，但仍可以在關閉數據的情況下撥打電話和傳簡訊。

T-Mobile 佛州 智慧型手機

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