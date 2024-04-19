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抗議谷歌與以色列簽約 28員工被以「讓同事感覺到威脅」為由開除

編譯中心／綜合18日電
谷歌在加州桑尼維爾的辦公室遭示威員工霸占，抗議公司與以色列政府簽訂一項雲端運算合約。28名參與抗議的員工，已遭到開除。(取自Instagram)
谷歌在加州桑尼維爾的辦公室遭示威員工霸占，抗議公司與以色列政府簽訂一項雲端運算合約。28名參與抗議的員工，已遭到開除。(取自Instagram)

華爾街日報18日報導，科技巨擘谷歌(Google)有28名員工因近日抗議公司與以色列政府簽訂一項價值120億元雲端運算合約而遭到開除。

谷歌全球安全事務副總裁拉考(Chris Rackow)在一封致全公司的內部電郵指出，經調查發現這28名職員參加了紐約市和加州桑尼維爾(Sunnyvale)辦公室的抗議活動，決定將他們解雇。

拉考在電郵中寫道，這些抗議活動「不可接受、極具破壞性、讓同事感覺到威脅」。他指出，「我們壓倒性多數的職員都做正確的事情，如果你是極少數傾向於覺得公司會無視違反政策行為的人之一，請三思」。

發起抗議的團體「不為種族隔離提供技術」(No Tech for Apartheid)發言人則發出聲明，對28名職員全都參加了該場抗議的說法提出異議。

據報導，該份聲明由參與該運動的谷歌職員發表，稱「此一明目張膽的報復行為是一個清楚的指標，即比起自己的員工，谷歌更重視跟實施種族滅絕的以色列政府和軍方所簽的12億美元合約，而員工則為管理階層和股東創造真正的價值」。

以色列則針對他們正對巴勒斯坦人實施種族滅絕的說法，表示譴責。

報導指出，紐約市和桑尼維爾的抗議者表示，原本計畫占領谷歌的辦公場所，直到被捕或公司取消合約。桑尼維爾抗議者占據了Google Cloud執行長庫里安(Thomas Kurian)的辦公室，紐約抗議者則坐在一個公用空間，並且拉開寫著「沒有科技用於種族滅絕」的標語。

據「不為種族隔離提供技術」的說法，警察在靜坐抗議活動持續了10個小時之後，於16日採取行動，逮捕六名谷歌職員。

谷歌 以色列 紐約市

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