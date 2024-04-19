我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

記者胡玉立／綜合報導
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)
全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

全球首富貝佐斯(Jeff Bezos)的未婚妻、前電視主持人羅倫·桑切斯(Lauren Sánchez)，因為穿著低胸露肩緊身酒紅色禮服出席白宮國宴，各方褒貶不一，掀起一場政治時尚風暴。但多位時尚界人士對於華府的「大驚小怪」不以為然，紛紛表態支持桑切斯以獨特品味「大膽作自己」。

現年54歲的桑切斯10日在白宮國宴中，穿的是Rasario設計、售價2300元的低胸露肩蕾絲馬甲紅禮服；當照片在社群平台X貼出後，瀏覽逾440萬次。許多網民痛批桑切斯的國宴造型露骨，「完全不恰當」、「令人尷尬」，是白宮正式晚宴歷來發生過「最垃圾的事」。

但有線電視新聞網(CNN)前白宮記者、前時尚編輯貝內特(Kate Bennett)讚美桑切斯藉此展示個人「品牌宣言」，她說：「桑切斯的風格無比性感和女性化，她也對此毫無歉意。」

華盛頓郵報普立茲獎得主、資深評論家吉夫漢(Robin Givhan)則打趣道：「這是傳統的白宮正式禮服嗎？不是；但也許大家現在熱衷擾亂政府。老實說，我認為傳統華府被紅色連身裙和乳溝搞得有點扭曲，很有意思。」

前白宮東廂官員委婉表示，白宮國宴該怎麼穿，「沒有書面規範，只能運用常識 」，以前不是沒人在白宮「裸露皮膚」，但「很多人可能會選別的，並仍能透過華麗禮服彰顯個人」。

專門研究時尚的歷史學家、拉斯維加斯內華達大學里德公共歷史研究所副所長迪爾德蕾·克萊門特(Deirdre Clemente)則表示，任何著裝規範「本質上都是性別歧視，因為它在規範女性身體」。

克萊門特說：「我認為她公開展示性或其他什麼，確實激怒了人們。」但時尚規則一直在變化，「我們可以在哪裡、在何時、在什麼情況下穿什麼衣服、由誰來穿，當這些界限發生變化時，人們會感到惱火；文化變革會惹惱人」。

吉夫漢表示，「以後回顧華府的時尚潮流，可能會認為現在正是華府正式禮服不必再那麼拘謹的時刻。它可以很有趣，很性感，也可以很前衛」。

白宮 華府 貝佐斯

上一則

鑽歐記健保漏洞 不肖經紀人擅改保單賺佣金 監管機關處置慢半拍

下一則

應校長之請 紐約市警入校逮捕百餘名哥倫比亞大學生

延伸閱讀

拜岸晚宴座上賓曝光 被問要捐多少幫拜登打選戰 「他們」都不回應

拜岸晚宴座上賓曝光 被問要捐多少幫拜登打選戰 「他們」都不回應
黃仁勳躍居全球最賺錢10大富豪 僅輸查克柏格、貝佐斯

黃仁勳躍居全球最賺錢10大富豪 僅輸查克柏格、貝佐斯
美股漲勢恐觸頂？查克柏格、貝佐斯帶頭賣股 美企內部人大賣自家股票

美股漲勢恐觸頂？查克柏格、貝佐斯帶頭賣股 美企內部人大賣自家股票
全球首富貝佐斯前妻捐款逾6.4億元 比原訂計畫多捐一倍

全球首富貝佐斯前妻捐款逾6.4億元 比原訂計畫多捐一倍

熱門新聞

波音公司工程師薩利普日前舉報，787夢幻客機組裝存在瑕疵並威脅安全。（美聯社）

控787「抄捷徑」波音工程師加倍爆料：客機飛行中恐解體

2024-04-17 15:17
加拿大蒙特婁 (Montreal) 。(美聯社)

追求生活品質 千禧世代搬加拿大…後悔來太早 打算回德州

2024-04-17 11:06
桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

2024-04-11 14:00
(取自X平台)

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

2024-04-12 21:30
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元的情況下，購買中位數價位的房屋。(Pexels)

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

2024-04-13 12:42
費城郊區的天主教卡布里尼大學從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力，不得不在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。(Cabrini University官網)

招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

2024-04-15 14:25

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事