穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

全球首富貝佐斯(右)的未婚妻羅倫·桑切斯(左)因穿著一襲低胸露肩緊身禮服出席白宮國宴，引發爭議，褒貶不一。(美聯社)

全球首富貝佐斯 (Jeff Bezos)的未婚妻、前電視主持人羅倫·桑切斯(Lauren Sánchez)，因為穿著低胸露肩緊身酒紅色禮服出席白宮 國宴，各方褒貶不一，掀起一場政治時尚風暴。但多位時尚界人士對於華府 的「大驚小怪」不以為然，紛紛表態支持桑切斯以獨特品味「大膽作自己」。

現年54歲的桑切斯10日在白宮國宴中，穿的是Rasario設計、售價2300元的低胸露肩蕾絲馬甲紅禮服；當照片在社群平台X貼出後，瀏覽逾440萬次。許多網民痛批桑切斯的國宴造型露骨，「完全不恰當」、「令人尷尬」，是白宮正式晚宴歷來發生過「最垃圾的事」。

但有線電視新聞網(CNN)前白宮記者、前時尚編輯貝內特(Kate Bennett)讚美桑切斯藉此展示個人「品牌宣言」，她說：「桑切斯的風格無比性感和女性化，她也對此毫無歉意。」

華盛頓郵報普立茲獎得主、資深評論家吉夫漢(Robin Givhan)則打趣道：「這是傳統的白宮正式禮服嗎？不是；但也許大家現在熱衷擾亂政府。老實說，我認為傳統華府被紅色連身裙和乳溝搞得有點扭曲，很有意思。」

前白宮東廂官員委婉表示，白宮國宴該怎麼穿，「沒有書面規範，只能運用常識 」，以前不是沒人在白宮「裸露皮膚」，但「很多人可能會選別的，並仍能透過華麗禮服彰顯個人」。

專門研究時尚的歷史學家、拉斯維加斯內華達大學里德公共歷史研究所副所長迪爾德蕾·克萊門特(Deirdre Clemente)則表示，任何著裝規範「本質上都是性別歧視，因為它在規範女性身體」。

克萊門特說：「我認為她公開展示性或其他什麼，確實激怒了人們。」但時尚規則一直在變化，「我們可以在哪裡、在何時、在什麼情況下穿什麼衣服、由誰來穿，當這些界限發生變化時，人們會感到惱火；文化變革會惹惱人」。

吉夫漢表示，「以後回顧華府的時尚潮流，可能會認為現在正是華府正式禮服不必再那麼拘謹的時刻。它可以很有趣，很性感，也可以很前衛」。