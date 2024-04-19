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疑電信公司剪斷電纜 德州等4州911大斷線

記者顏伶如 編譯彭尚興／綜合報導
南達科他、內布拉斯加、內華達州及德州的911報案系統於17日晚間發生嚴重斷線，某些地區線路中斷甚至長達兩小時。(美聯社)
南達科他、內布拉斯加、內華達州及德州的911報案系統於17日晚間發生嚴重斷線，某些地區線路中斷甚至長達兩小時。(美聯社)

南達科他、內布拉斯加、內華達州及德州的911報案系統於17日晚間發生嚴重斷線，某些地區線路中斷甚至長達兩小時。數百萬人萬一遭遇緊急狀況，無法連絡當局；各地執法單位則陷入一片混亂。

所幸各地線路在當天深夜陸續恢復正常，聯邦通訊委員會(FCC)已對此事件展開調查。FCC主席羅森沃西爾(Jessica Rosenworcel)表示，「將針對此事件的起因和影響追根究柢」。

國家廣播公司新聞網(NBC News)引述執法單位消息來源指出，這次大規模斷訊似乎與網路攻擊或惡意行為無關，而是由於一家電信公司施工不慎所引起。

電信商Lumen Technologies發言人指出，周三晚間，內華達、南達科他和內布拉斯加的一些客戶「遭遇了停電」，原因是一家與Lumen無關的第三方業者在「安裝路燈燈桿」時切斷了該公司的光纖纜線。

「我們在大約兩個半小時內恢復了服務，」Lumen發言人莫森(Mark Molzen)表示，「我們的技術人員找出了問題並努力盡快予以修復。」

報導指出，各地遭遇狀況略有不同，某些地區民眾無法利用市內電話撥打警方報案電話，其他地區則是手機撥打911時打不通，一直聽到忙線訊息。

南達科他州公共安全廳(South Dakota Department of Public Safety)透過社群網站發表聲明表示，全州都有911服務中斷問題，民眾可以改用簡訊向911報案中心求助。南達科他州公路巡警隊(South Dakota Highway Patrol)17日晚間在X平台發文指出，報案系統已恢復正常。

拉斯維加斯大都會警察局(Las Vegas Metropolitan Police Department)表示，17日晚間民眾無法從室內電話撥打911電話，就連非緊急專線也斷線；斷線問題歷時約兩小時才排除。

內華達州州警表示，內州南部911報案系統斷線問題持續約90分鐘。

無獨有偶，遠在夏威夷的檀香山警察局(Honolulu Police Department)18日也在社群媒體貼文表示，911系統已癱瘓。 20分鐘後，後續貼文則聲稱系統已恢復運作。

目前尚不清楚檀香山警察部門報告的停電原因為何。

南達科他州 內華達州 大都會

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