靜坐抗議公司跟以色列簽下雲端計算合約 28名員工遭谷歌開除

加州桑尼維爾的Google Cloud辦公室16日舉行抗議活動，一名反抗議者手持以色列國旗，走進附近一處停車場。（路透）

華爾街日報18日報導，Alphabet旗下的科技巨擘谷歌 （Google ）表示，已開除28名近日抗議公司與以色列 政府簽下雲端運算合約的職員。

谷歌全球安全事務副總裁拉考（Chris Rackow）在一封致全公司的電郵指出，經調查發現這28名職員參加了紐約和加州桑尼維爾（Sunnyvale, CA）辦公室的抗議活動，決定將他們解僱。

拉考在電郵寫道，這些抗議活動「不可接受、極具破壞性、讓同事感覺到威脅」。他指出，「我們壓倒性多數的職員都做正確的事情，如果你是極少數傾向於覺得公司會無視違反政策行為的人之一，請三思」。

組織抗議的團體「不為種族隔離提供技術」（No Tech for Apartheid）的發言人則發出聲明，對28名職員全都參加了該場抗議的說法提出異議。

據報導，該份聲明由參與該運動的谷歌職員發表，稱「此一明目張膽的報復行為是一個清楚的指標，即比起自己的員工，谷歌更重視跟實施種族滅絕的以色列政府和軍方所簽的12億美元合約，而員工為管理階層和股東創造真正的價值」；以色列譴責了他們正對巴勒斯坦人實施種族滅絕的說法。

報導指出，紐約市和桑尼維爾的抗議者表示，原本計畫占領谷歌的辦公空間，直到被捕或公司取消合約。桑尼維爾抗議者占據了Google Cloud執行長庫里安（Thomas Kurian）使用的辦公室，紐約的抗議者則坐在一個公用空間坐下，並且拉開了寫著「沒有科技用於種族滅絕」的標語。

根據「不為種族隔離提供技術」的說法，警察在持續了10個小時的靜坐抗議活動之後，於16日逮捕9名谷歌職員。