全美最瀕危10條水道 新墨西哥州所有河流居冠

報告指出，受到汙染、氣候變遷、清潔保護行動減少等影響，新墨西哥州境內所有河流是全國受威脅最嚴重的水道。圖為新墨州聖璜河(San Juan River)畔的火力發電廠。(美聯社)

根據保育團體「美國河流」(American Rivers)最近公布的一份「2024年美國最瀕危河流」(America’s Most Endangered Rivers 2024)報告，新墨西哥州 所有的河流是全國受威脅最嚴重的水道。

該報告列出全美最瀕危(endangered)的十大水道排名，點出汙染、氣候變遷、清潔保護行動減少等影響。

「美國河流」引用去年5月最高法院在「賽克特訴聯邦環保署」(Sackett v. Environmental Protection Agency)案的裁決，解釋整個新墨州的河流在名單上排第一的原因。

該裁決限制聯邦環保署執行「乾淨水源法」(Clean Water Act)中關於溪流、河流和濕地的規定。

報告稱，在該裁決取消了對於因融雪、雨季或一年中僅在某些時期流動的水道保護措施。

在新墨西哥等乾燥州，河流和溪流通常只在一年中的特定時期出現水流。

該裁決還剝奪對「隔離」濕地的保護，這些濕地與溪流或地表水體沒有實際連接，新墨州也可看見這類濕地。

除此之外，該報告還引用2006年最高法院的一項裁決，該裁決削減對封閉盆地的保護，這是新墨州在榜上排名第一的另一個原因。

報告稱，「這些裁決與既有科學相悖，忽視小溪流、濕地對於更廣泛分水嶺、社區和經濟的價值，尤其是在像新墨州這樣氣候乾燥的地方。」

以下是在「2024年美國最瀕危河流」(America’s Most Endangered Rivers 2024)報告中被列入前十大名單的河流：

新墨西哥州所有河流

密西西比州大向日葵河(Big Sunflower)、亞祖河(Yazoo)

田納西州達克河(Duck River)

亞利桑納州聖克魯茲河(Santa Cruz River)

北卡羅來納州、南卡羅來納州小皮迪河(Little Pee Dee River)

康乃狄克州、麻州法明頓河(Farmington River)

加州三一河(Trinity River)

阿拉斯加州 科伯克河(Kobuk River)

加州蒂華納河(Tijuana River)

西維吉尼亞州 黑水河(Blackwater River)