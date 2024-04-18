全美最瀕危10條水道 新墨西哥州所有河流居冠
根據保育團體「美國河流」(American Rivers)最近公布的一份「2024年美國最瀕危河流」(America’s Most Endangered Rivers 2024)報告，新墨西哥州所有的河流是全國受威脅最嚴重的水道。
該報告列出全美最瀕危(endangered)的十大水道排名，點出汙染、氣候變遷、清潔保護行動減少等影響。
「美國河流」引用去年5月最高法院在「賽克特訴聯邦環保署」(Sackett v. Environmental Protection Agency)案的裁決，解釋整個新墨州的河流在名單上排第一的原因。
該裁決限制聯邦環保署執行「乾淨水源法」(Clean Water Act)中關於溪流、河流和濕地的規定。
報告稱，在該裁決取消了對於因融雪、雨季或一年中僅在某些時期流動的水道保護措施。
在新墨西哥等乾燥州，河流和溪流通常只在一年中的特定時期出現水流。
該裁決還剝奪對「隔離」濕地的保護，這些濕地與溪流或地表水體沒有實際連接，新墨州也可看見這類濕地。
除此之外，該報告還引用2006年最高法院的一項裁決，該裁決削減對封閉盆地的保護，這是新墨州在榜上排名第一的另一個原因。
報告稱，「這些裁決與既有科學相悖，忽視小溪流、濕地對於更廣泛分水嶺、社區和經濟的價值，尤其是在像新墨州這樣氣候乾燥的地方。」
以下是在「2024年美國最瀕危河流」(America’s Most Endangered Rivers 2024)報告中被列入前十大名單的河流：
新墨西哥州所有河流
密西西比州大向日葵河(Big Sunflower)、亞祖河(Yazoo)
田納西州達克河(Duck River)
亞利桑納州聖克魯茲河(Santa Cruz River)
北卡羅來納州、南卡羅來納州小皮迪河(Little Pee Dee River)
康乃狄克州、麻州法明頓河(Farmington River)
加州三一河(Trinity River)
阿拉斯加州科伯克河(Kobuk River)
加州蒂華納河(Tijuana River)
西維吉尼亞州黑水河(Blackwater River)
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