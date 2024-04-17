開罰無家可歸者 遭下級法院駁回 俄勒岡州上訴 最高院22日審理

俄勒岡州山城格蘭茨帕斯公園的空地，住滿遊民。圖為住在公園內的威爾森稱都得到志工提供的免費食物飲水。(美聯社)

俄勒岡州山城格蘭茨帕斯(Grants Pass)公園的空地之爭愈演愈烈，當局希望援引法條開罰露宿街頭的無家可歸者卻遭下級法院駁回，如今上訴到最高法院，訂於22日審理。

美聯社15日報導，格蘭茨帕斯當地公園日前舉辦一場匹克球(Pickleball)比賽，賽事一度因為醫護搶救帳篷裡的遊民 而中斷，緊急狀況解除後，比賽恢復，宛如無事發生。

距離公園幾呎之遙遠，志工動手拆遷帳篷，移轉一名80歲男子和一名單眼失明的女子，他們在此紮營過久，可能挨罰。

這類帳篷只是該鎮上數十個違法營帳之一，格蘭茨帕斯當局已將違法在公共區域露營的案件上呈最高法院，訂22日審理。

無家可歸人士(遊民)霸占公有地的爭辯燒進最高法院，不僅引發熱烈討論，也可能影響全美各地主管機關如何解決這個棘手問題。

市長薩拉‧布里斯托(Sara Bristol)3月時表示，「我肯定不希望小鎮因此出名，我不是為了這個選市長，但這個燙手山芋卻影響我過去三年半所做的大小事」。

各政治派系的官員都為此所困，從加州 民主黨州長紐森 (Gavin Newsom)到22個由共和黨保守派治理的州皆然；加州的無家可歸者人數占全美近30%，州政府有意整治，但下級法院的裁決禁止州政府行動。

如同許多西方社區，格蘭茨帕斯長年應對不斷增加的遊民。

十年前，該市市議員磋商讓城市「變得不舒服，藉此逼迫遊民離開」；2013年至2018年，格蘭茨帕斯市府對在公共場所(包括停著的車輛)露營、車宿或睡覺的行為，開出500張罰單，每張罰款數百元。

然而，第九巡迴上訴法院2018年的裁決改變此一局面，該法院的轄區涵蓋西部九個州。

第九巡迴上訴法院認為，社區獲准禁止在公共區域搭帳篷，但它違反「憲法第八修正案」禁止對流落街頭者量刑開罰的殘酷規定。

2022年，在提告格蘭茨帕斯禁令的案件中，法院擴大裁決範圍，認為民事傳票也可能違憲。

2018年案件的民權組織和遊民律師主張，人們不應該因為無處可住而受罰。律師寫道：「政治領袖多年來容忍營地，作為解決西部住房嚴重短缺問題的替代方案，譴責法院比負責尋找解決方案更容易。」