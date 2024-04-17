我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報告曝「北韓生產病毒和細菌」 研發毒筆傳播致命疾病

北京半馬奪冠者何杰遭調查 非洲選手自稱「領跑員」

開罰無家可歸者 遭下級法院駁回 俄勒岡州上訴 最高院22日審理

編譯陳韻涵／綜合報導
俄勒岡州山城格蘭茨帕斯公園的空地，住滿遊民。圖為住在公園內的威爾森稱都得到志工提供的免費食物飲水。(美聯社)
俄勒岡州山城格蘭茨帕斯公園的空地，住滿遊民。圖為住在公園內的威爾森稱都得到志工提供的免費食物飲水。(美聯社)

俄勒岡州山城格蘭茨帕斯(Grants Pass)公園的空地之爭愈演愈烈，當局希望援引法條開罰露宿街頭的無家可歸者卻遭下級法院駁回，如今上訴到最高法院，訂於22日審理。

美聯社15日報導，格蘭茨帕斯當地公園日前舉辦一場匹克球(Pickleball)比賽，賽事一度因為醫護搶救帳篷裡的遊民而中斷，緊急狀況解除後，比賽恢復，宛如無事發生。

距離公園幾呎之遙遠，志工動手拆遷帳篷，移轉一名80歲男子和一名單眼失明的女子，他們在此紮營過久，可能挨罰。

這類帳篷只是該鎮上數十個違法營帳之一，格蘭茨帕斯當局已將違法在公共區域露營的案件上呈最高法院，訂22日審理。

無家可歸人士(遊民)霸占公有地的爭辯燒進最高法院，不僅引發熱烈討論，也可能影響全美各地主管機關如何解決這個棘手問題。

市長薩拉‧布里斯托(Sara Bristol)3月時表示，「我肯定不希望小鎮因此出名，我不是為了這個選市長，但這個燙手山芋卻影響我過去三年半所做的大小事」。

各政治派系的官員都為此所困，從加州民主黨州長紐森(Gavin Newsom)到22個由共和黨保守派治理的州皆然；加州的無家可歸者人數占全美近30%，州政府有意整治，但下級法院的裁決禁止州政府行動。

如同許多西方社區，格蘭茨帕斯長年應對不斷增加的遊民。

十年前，該市市議員磋商讓城市「變得不舒服，藉此逼迫遊民離開」；2013年至2018年，格蘭茨帕斯市府對在公共場所(包括停著的車輛)露營、車宿或睡覺的行為，開出500張罰單，每張罰款數百元。

然而，第九巡迴上訴法院2018年的裁決改變此一局面，該法院的轄區涵蓋西部九個州。

第九巡迴上訴法院認為，社區獲准禁止在公共區域搭帳篷，但它違反「憲法第八修正案」禁止對流落街頭者量刑開罰的殘酷規定。

2022年，在提告格蘭茨帕斯禁令的案件中，法院擴大裁決範圍，認為民事傳票也可能違憲。

2018年案件的民權組織和遊民律師主張，人們不應該因為無處可住而受罰。律師寫道：「政治領袖多年來容忍營地，作為解決西部住房嚴重短缺問題的替代方案，譴責法院比負責尋找解決方案更容易。」

遊民 加州 紐森

上一則

詐騙陣亡士兵壽險金 軍屬損失340萬元 前陸軍財顧認罪

下一則

拜登伉儷報稅 去年收入增加7% 達61.9萬元

延伸閱讀

遊民利用廢物蓋房 與家人安居

遊民利用廢物蓋房 與家人安居
洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活

洛縣遊民利用廢物建造房屋、花園 與家人「快樂健康」生活
瑪麗奧籲紐約市 停建酒店式遊民所

瑪麗奧籲紐約市 停建酒店式遊民所
芝城法官判無證移民可攜槍 聯邦政府不服上訴 限槍法爭論又起

芝城法官判無證移民可攜槍 聯邦政府不服上訴 限槍法爭論又起

熱門新聞

桃福餐廳創始人、亞裔名廚張錫鎬(David Chang)。(截取自桃福餐廳官網)

韓裔名廚想為自家辣椒醬名字註冊專利 華裔商家鳴不平

2024-04-11 14:00
(取自X平台)

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

2024-04-12 21:30
最新分析指出，美國只有14州的居民，可在年收入低於7.5萬美元的情況下，購買中位數價位的房屋。(Pexels)

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

2024-04-13 12:42
費城郊區的天主教卡布里尼大學從2016年至今招生人數銳減逾六成，校方面臨嚴重財務壓力，不得不在2023年6月宣布將於今年夏天關閉。(Cabrini University官網)

招生人數銳減 私立大學現倒閉潮 紐約州疫後至少7所大學關門

2024-04-15 14:25
挺巴勒斯坦人士15日上午在全國多地發起為「阻斷全球經濟以解放巴勒斯坦」抗議活動。(擷自Instagram@chicagodissenters)

挺巴示威人士 封鎖金門大橋、歐海爾機場與費城等地交通

2024-04-15 17:23
川普今年2月前往位於曼哈頓的紐約州高院。(路透)

他們不是川粉…封口費案15日開審 她說「川普必遭定罪」

2024-04-10 11:10

超人氣

更多 >
「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認
1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…

1/3美國人服綜合維他命 預防醫學專家這樣說…
鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩

鮭魚常煮過頭？家政女王這招保證鮮嫩
王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出

王亮疑涉下藥性侵 紐約愛樂雙簧管首席被暫停演出
洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈

洛杉磯公寓樓頂 亞裔男掃射百發子彈