禁高溫保護勞工措施 佛州州長惹議

夏季即將到來，佛州州長德桑提斯卻簽署一項法律，禁止因高溫而為勞工提供保護措施。(歐新社)

根據統計，2011年至2021年間全國有436名勞工 因高溫 死亡，不過勞工身處高溫的危險性仍未獲得重視，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)最近簽署法律，禁止該州為戶外工作的勞工提供高溫保護措施，引發爭議。

據全國公共廣播電台(NPR)報導，佛州 從事建築、農業等必須長時間暴露於戶外工作的勞工約有200萬人；邁阿密戴德郡(Miami-Dade County)推行帶薪休假、喝水休息等保護措施，以維護該郡30萬名勞工權益。

不料德桑提斯上周簽署新法，禁止該州實施此類保護措施，勞權組織We-Count主任伍德(Esteban Wood)表示：「對於多年來全力爭取最低保護措施的家庭而言，實在是重大損失。」

德桑提斯則辯稱：「邁阿密戴德郡多慮了，我認為佛州任何地區都沒有問題，而且邁阿密戴德郡推行的保護措施反而會引起諸多問題。」但伍德指出高溫一再破紀錄，危機迫在眉睫：「去年是佛州史上最熱的夏天，今年也可能再創新紀錄。」

根據報導，2023年不但美國出現有史以來氣溫最高的夏季，佛州也創下史上最熱的7月和8月，邁阿密高溫指數連續46天維持在華氏100度以上。

每年夏天，貢薩洛(Lupe Gonzalo)受雇在農場採收番茄，因為酷熱難耐，經常頭暈目眩，即使隨身攜帶好幾瓶水仍不足以對抗熱浪，她還透露有人因中暑送醫，甚至死亡：「沒有飲水、沒有休息，也沒有陰涼處，身體就會有狀況。」

氣候學者蒂格凱拉(Michelle Tigchellar)在2020年進行研究分析，發現佛州某郡一年113天的工作環境氣溫超過華氏83度安全標準，若全球暖化惡化，可能增加至148天，並直言：「在佛州如此濕熱的地方，在春夏季節工作都算不上安全。」

非營利組織「公共公民」(Public Citizen)也估計全國每年有2000名勞工因高溫因素死亡、有10萬人健康受損，不過聯邦至今尚未制定相關保護措施。