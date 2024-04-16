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基伊大橋坍塌 展開刑事調查

編譯周芳苑／綜合15日電
聯調局對巴爾的摩撞橋事件展開刑事調查，重點在於船員是否明知系統有問題還駛離港口。(歐新社)
聯調局對巴爾的摩撞橋事件展開刑事調查，重點在於船員是否明知系統有問題還駛離港口。(歐新社)

聯邦調查局(FBI)15日表示，針對巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)上個月因一艘貨船撞上支撐塔而發生的致命倒塌事件，已正式展開聯邦刑事調查，重點鎖定船員是否明知系統有問題還駛離港口。

FBI發言人表示，FBI人員已登上撞橋的「達利號」(Dali)貨輪，就整個撞橋事件展開法院所授權的執法行動；目前暫無其他公開訊息。

事件發生在3月26日凌晨，巨型貨櫃船達利號失去動力並撞上支撐塔，導致基伊大橋崩塌，陷落到帕塔普斯科河(Patapsco River)中，當時正在橋上工作的六名人員喪生。

「華盛頓郵報」(Washington Post)報導指出，目前，整起事故目前的調查重點之一鎖定「達利號」貨輪的船員是否在明知系統存在嚴重問題的情況下駛離港口。

安全調查人員已找到貨櫃船上的「黑盒子」記錄器，存有與船隻位置、速度、航向、雷達、駕駛台音訊和無線電通訊以及警報等重要數據。

美國國家運輸安全委員會(U.S. National Transportation Safety Board)負責人上周另行告訴國會，相關人員已與重要的貨船人員進行談話。

截至目前，清理殘骸、恢復港口航道交通等工作仍持續進行。

更換橋梁的工作恐需要好幾年時間，當局目前開放兩條臨時通道，讓一些淺水船隻繞過受損貨櫃船前進， 美國陸軍工兵團(U.S. Army Corps of Engineers)兩周前表示，預計4月底將開通巴爾的摩港的新航道。

事故發生時，達利號正離開巴爾的摩前往斯里蘭卡的可倫坡(Colombo)，船上共有21名船員，另有兩名引水人引導駛離港口。

這艘船過去曾出過事，2016年在比利時安特衛普港(Antwerp)發生要離開北海(North Sea)貨櫃碼頭時撞上碼頭。

此外，船舶資訊網站Equasis的數據顯示，出事貨櫃船2023年6月在智利聖安東尼奧進行檢查時發現有推進和輔助機械缺陷。

新加坡的海事及港務局(Maritime and Port Authority)稱，這艘船去年6月、9月通過外國港口檢查。

聯調局對巴爾的摩撞橋事件展開刑事調查，重點在於船員是否明知系統有問題還駛離港口。...
聯調局對巴爾的摩撞橋事件展開刑事調查，重點在於船員是否明知系統有問題還駛離港口。(歐新社)

FBI 新加坡 斯里蘭卡

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