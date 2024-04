男子半夜突發心臟病 靠特斯拉「自駕20公里」送急診 幸運撿回一命

美國一名特斯拉 (Tesla )車主日前發文分享,前陣子他突發心臟病 ,慌亂中爬上自家的特斯拉Model Y並下達指令,車輛便依靠著最新的FSD(全自動駕駛)系統,在毫無人為干預之下,將他載往20公里外的醫院,他表示,這項自駕系統救了他一命。

My Crazy True Story



On April 1st, Tesla unlocked Full Self-Driving capability for all Tesla vehicles in America. In a moment of dire need, at 2:00 am the following morning, I found myself grappling with severe dehydration and a blood glucose level of 670 due to a malfunction in… pic.twitter.com/KyePbLiejI