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演很大？CNN分析：伊朗故意造成襲以失敗 「一場最壯觀的戲」

6歲童開槍射師案 前助理校長被控虐待兒童、漠視生命等8項罪名

編譯徐薏茹／綜合14日電
利奇奈克小學前助理校長伊波尼‧派克被特別大陪審團以虐待兒童、漠視生命等罪名起訴。(Newport News Police Department)
利奇奈克小學前助理校長伊波尼‧派克被特別大陪審團以虐待兒童、漠視生命等罪名起訴。(Newport News Police Department)

去年維吉尼亞州一所小學一名六歲男童持槍到校，開槍射傷其教師，該校的前助理校長上個月遭起訴，被控八項重罪。

根據最近公布的法庭紀錄，利奇奈克小學(Richneck Elementary)前助理校長伊波尼‧派克(Ebony Parker)3月11日被特別大陪審團(special grand jury)起訴，並被控虐待兒童、漠視生命等罪名。

有線電視新聞網(CNN)取得的法庭文件顯示，派克負責照顧利奇奈克小學的學生，「但在照顧學生時的故意行為或疏忽，方式如此惡劣、不負責且應受譴責，以至於表現出對人命輕率的漠視。」

在維吉尼亞州上述每一項罪名最高皆可判五年徒刑。

派克和她的律師羅傑斯(Curtis Rogers)沒有回應CNN的置評請求。

CNN先前的報導指出，派克在教師澤溫爾(Abigail Zwerner)被一年級的學生開槍打傷約三周後辭職。

代表澤溫爾的律師黛安·托斯卡諾(Diane Toscano)、比尼亞贊(Kevin Biniazan)、布萊特(Jeffrey Breit)9日透過聲明表示：「這些指控非常嚴重，凸顯該學區未能行動，以阻止澤溫爾遭槍擊的悲劇。學校董事會繼續否認他們對澤溫爾的責任，這次起訴只是不斷增加的失敗和重大過失中的另一案例。」

澤溫爾的律師聲稱，若校方和管理人員適時干預，槍擊本來可以避免，在去年年底針對學校董事會和管理人員的一起4000萬元訴訟中，澤溫爾的律師托斯卡諾稱，槍擊案發當天，擔憂的教師及員工曾三度向管理階層發出警告。

去年維吉尼亞州利奇奈克小學一名6歲男童持槍到校，開槍射傷教師，引發各界關注。(路...
去年維吉尼亞州利奇奈克小學一名6歲男童持槍到校，開槍射傷教師，引發各界關注。(路透)

維吉尼亞州 槍擊 學區

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