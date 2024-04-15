6歲童開槍射師案 前助理校長被控虐待兒童、漠視生命等8項罪名

利奇奈克小學前助理校長伊波尼‧派克被特別大陪審團以虐待兒童、漠視生命等罪名起訴。(Newport News Police Department)

去年維吉尼亞州 一所小學一名六歲男童持槍到校，開槍射傷其教師，該校的前助理校長上個月遭起訴，被控八項重罪。

根據最近公布的法庭紀錄，利奇奈克小學(Richneck Elementary)前助理校長伊波尼‧派克(Ebony Parker)3月11日被特別大陪審團(special grand jury)起訴，並被控虐待兒童、漠視生命等罪名。

有線電視新聞網(CNN)取得的法庭文件顯示，派克負責照顧利奇奈克小學的學生，「但在照顧學生時的故意行為或疏忽，方式如此惡劣、不負責且應受譴責，以至於表現出對人命輕率的漠視。」

在維吉尼亞州上述每一項罪名最高皆可判五年徒刑。

派克和她的律師羅傑斯(Curtis Rogers)沒有回應CNN的置評請求。

CNN先前的報導指出，派克在教師澤溫爾(Abigail Zwerner)被一年級的學生開槍打傷約三周後辭職。

代表澤溫爾的律師黛安·托斯卡諾(Diane Toscano)、比尼亞贊(Kevin Biniazan)、布萊特(Jeffrey Breit)9日透過聲明表示：「這些指控非常嚴重，凸顯該學區 未能行動，以阻止澤溫爾遭槍擊 的悲劇。學校董事會繼續否認他們對澤溫爾的責任，這次起訴只是不斷增加的失敗和重大過失中的另一案例。」