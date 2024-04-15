10年前遞補波士頓馬拉松冠軍 衣索比亞選手10萬獎金仍未拿到

來自衣索比亞的跑者黛巴(前右二)參加2014年波士頓馬拉松獲得亞軍，由於當年的冠軍傑普圖因服用興奮劑而被取消資格，黛巴因此遞補成為第一名，但至今卻仍未領到10萬元獎金。(路透)

2024波士頓馬拉松 於周一登場，來自世界各地的菁英跑者們，爭奪衝線第一人的榮耀。但10年前的候補冠軍黛巴(Buzunesh Deba)，至今仍拿不到她的10萬元獎金。

華爾街 日報報導，黛巴的一位朋友2016年10月打電話告訴她2014年波士頓馬拉松冠軍傑普圖(Rita Jeptoo)因服用興奮劑而被取消資格，當年獲得亞軍的黛巴因此將遞補上冠軍，獎金也會再多出7萬5000元，另外還有打破女子紀錄的2萬5000元獎金。

得知此消息時黛巴興奮不已，這是她有史以來最高的頭銜，也是她跑者生涯的巔峰；但時至今日，黛巴仍未收到獎金。波士頓體育協會(Boston Athletic Association，BAA)的理由是：他們還無法從傑普圖手上收回獎金。依世界田徑總會(World Athletics)當時規定，若獲獎運動員失去資格，只有當該名運動員全額退還獎金時才會重新分配。

不過世界田徑總會發言人證實沒有任何規則阻止BAA「自掏腰包」支付欠黛巴的獎金，根據2022年非營利稅申報，BAA淨資產為2730萬元。

黛巴2016年10月下旬開始透過電郵向BAA官員了解獎金進度，2017年更親自上門詢問。「他們總是說：我們正在努力。」BAA官員甚至還說不要接受媒體採訪。黛巴2018年再次參加波士頓馬拉松但未完成比賽，到新冠疫情期間皆未與BAA聯絡，直到2023年末BAA邀請黛巴參加2024年比賽，內文隻字未提獎金。黛巴再提獎金，又遭BAA回覆「仍在尋求收回獎金」，黛巴及其丈夫遂拒絕了邀請。

對來自衣索比亞的黛巴夫婦倆來說，這筆獎金不無小補。黛巴2014年比賽後生下一男一女；丈夫原本也是職業跑者，受傷後開Uber維持生計。黛巴認為考量到通膨，2016年欠的10萬元現在應增加2萬8000元。