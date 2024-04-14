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全球入境計畫 美77機場已實施

編譯潘勛／綜合13日電
全美大多數國際機場已實施全球入境「出境時登記」。(路透)
全美大多數國際機場已實施全球入境「出境時登記」。(路透)

美國海關及邊界保護局(CBP)自2月起與華府杜勒斯機場合作，提供符合「全球入境」(Global Entry)計畫條件並獲准的申請人「出境時登記」(Enrollment on Departure)服務，現在大多數國際機場均已實施；另外在聖地牙哥國際機場等機場也提供「抵達時登記」(Enrollment upon Arrival)服務。

杜勒斯機場是全國第一個提供全球入境「出境時登記」的機場。在此之前，符合條件要參與全球入境的申請人，唯一選項便是到全球入境登記中心安排面談，或者出國旅遊結束後，返國時透過有參與的機場，辦好「抵達時登記」。

要加入全球入境計畫目前費用是100元，有效期五年。

全球入境計畫容許預先批准完成、低風險遊客搭國際航班返國時，可以不必排隊受海關及邊界保護局的檢查，只要使用CBP新的全球入境行動app，或者無需接觸入口，繳交美國許可就行。

要取得符條件批准，進入全球入境計畫，必須準備的是有效護照、駕駛執照，以及證明你住在美國的文件，例如水電繳費單或信用卡帳單、繳房貸證明、付租金證明等指出當前地址的文件也可。未成年人則不需要。此外，申請人要持航空公司機票，證明他們的國際航班。

但國內航班乘客無法在杜勒斯機場取得「出境時登記」服務。

過去一年，使用全球入境無需接觸入口，或使用行動app而返抵美國的人數超過1480萬人。目前擁有1270萬以上參加者的全球入境計畫，在美國77個機場運作，包括14個CBP預通關地點。

海關及邊界保護局去年處理380萬受信任旅客申請案，創新紀錄。

CBP表示，全球入境計畫的參加者得享有的額外福利，即有資格加入運輸安全保護局(TSA)的TSA Pre✓™加速安檢計畫，讓遊客搭國際、國內航班時，使用特殊通道而不必做脫鞋等必要動作。

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