德州醫涉竄改資料 阻攔病患獲器官捐贈

遭控刻意竄改受贈條件資料，造成等待移植器官病患根本無法取得急需器官捐贈的拜農醫師。(Memorial Hermann-Texas Medical Center官網)

德州 一名器官移植醫師遭控刻意竄改受贈條件資料，造成等待移植器官的病患根本無法取得急需的器官捐贈，導致多人死亡。院方與負責稽核器官移植的機構已對此展開調查。

紐約時報 報導，休士頓 的赫爾曼-德克薩斯紀念醫療中心(Memorial Hermann-Texas Medical Center)稍早已暫停由拜農(J. Steve Bynon Jr.)醫師負責的肝臟與腎臟移植業務，並針對當中是否有不法展開調查。這家附屬於德州大學的教學醫療中心11日對外表示，有證據指出一名負責肝臟移植的醫師曾透過變更紀錄讓病患無法接受移植。院方表示該名醫師就是拜農，他從2011年起便負責醫院的腹部移植業務。不過，拜農竄改紀錄的動機為何目前尚不清楚。

1925年成立的赫爾曼－德克薩斯醫院雖是當地大型醫院，但肝臟移植的業務規模並不大，去年僅動過29次肝臟移植。數據顯示，近幾年該醫院等候肝臟移植的病患死亡人數不合常理，而且等候移植者的死亡率也偏高；美國移植接受者登記資料庫(The Scientific Registry of Transplant Recipients)指出，去年有14名患者被排除在外，理由不是已死亡就是病情過於嚴重。

目前聯邦衛生與福利部(HHS)以及負責督導全國器官移植的「器官共享聯合網絡」(United Network for Organ Sharing；UNOS)已針對本案著手展開調查。

由於醫生將病人列入等候名單時，必須確定可能的捐贈者類型，包括年齡和體重，但院方調查後發現，患者受贈條件指定來自年齡與體重不可能符合的捐贈者，例如來自300磅的幼童，病患根本等不到捐贈。對此，UNOS倫理委員會副主席庫卡尼(Sanjay Kulkarni)說，「(患者)待在家中，無法外出遠遊，還以為隨時會收到器官捐贈通知，但實際上，他們已不符合捐贈條件，也等不到移植」。

現年64歲的拜農職涯多為處理腹部移植手術，被視為先進肝臟移植的先驅者之一，他曾在阿拉巴馬大學(University of Alabama)服務過20年，近期則曾為德州副州長伯納斯(Ben Barnes)進行腎臟移植手術。部分前同事形容他為人傲慢令人厭惡，有些人則認為他才華洋溢又敬業。與他共事超過10年的麥奎爾醫師(Brendan McGuire)就說，「就我的經驗來看，他所做的一切都是為了患者」。