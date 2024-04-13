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23年來最慘 全美嚴重缺藥 化療、 急診也不夠

記者張聲肇／綜合報導
全美目前有323種醫療用藥供應不足，打破2014年缺藥320種的紀錄，也是2001年開始追蹤藥品短缺數字以來最嚴重情況。(路透)
全美目前有323種醫療用藥供應不足，打破2014年缺藥320種的紀錄，也是2001年開始追蹤藥品短缺數字以來最嚴重情況。(路透)

美國健保系統藥劑師學會(American Society of Health-System Pharmacis，ASHP)說，目前有323種醫療用藥供應不足，打破2014年缺藥320種的紀錄，也是2001年開始追蹤藥品短缺數字以來最嚴重情況。

ASHP與猶他州醫藥資訊服務處(Utah Drug Information)的合作調查發現，美國缺藥情況越來越嚴重，且看不出改善的跡象。

學會說，所有種類的藥都有缺貨之虞，最令人擔心的就是連一般注射消毒藥物也缺乏，包括癌症化療藥物，醫院急診及手術部門儲存的急救藥品也不夠。

治療注意力不足過動失調症(ADHD)以及發作性嗜睡症用的adderall是最難追蹤的藥物之一，從2022年10月以後就供應不足。藥品執行署去年秋天說，十幾家製藥廠都說，打算增加adderall的產量，但ASHP指出，這一問題持續至今仍未解決。

學會的藥劑師會員說，治療ADHD的藥全國都缺，到現在仍對醫療人員與病患造成問題。

藥品adderall會缺貸，原因之一是新冠疫情期間，用量大增，主要製造商延緩生產，其他廠商又無法達到生產目標。

ASHP在季報中指出，大多數製藥公司都不願透露藥物供應短缺的原因。專家認為，需求快速增加，供應來不及；製藥廠受限；藥材供應鏈受阻，都是因素。

同時，ASHP表示該學會正與聯邦政府合作，針對衛生部(HHS)旗下各機構如何應對藥品短缺，提供建議。另外，多個專業組織也認為聯邦政府可以採取措施緩解短缺現象，包括國會應要求製藥商對供應鏈問題資訊更加透明，並鼓勵供應鏈更加多元化。

然而，對於衛生部擬對藥品資源儲備不足的醫院處以罰款，ASHP則表示不以為然。

供應鏈 聯邦政府 癌症

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