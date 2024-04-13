司機換照被拒撞警局 釀1死14傷

德州貨車駕駛帕克12日駕駛一輛失竊的聯結車，撞進布任翰市警局，釀成1死以及至少14人受傷的悲劇。(截圖自YouTube視頻畫面)

德州 貨車駕駛帕克(Clenard Parker)得知自己的卡車駕照 不得換新，12日駕駛一輛失竊的聯結車，撞進布任翰市(Brenham)警局，釀成1死以及至少14人受傷的悲劇。

德州公共安全廳(DPS)區域主管布朗(Gerald Brown)對新聞界表示，「對我們來說，今天是悲慘的日子」。

布朗表示，這起悲劇大約發生在上午10時30分，一輛失竊的18輪貨櫃卡車衝進德州DPS駕照辦公室，儒儀茲警員(Justin Ruiz)說，當局正在追查這輛失竊的卡車，沒想到司機突然右轉彎，直接衝進辦公室。

儒儀茲說，駕照辦公室11日告訴42歲的嫌犯，他的商用駕照不能換新。華盛頓郡法官奇歐(Mark Keough)說，嫌犯「今天帶著傷害人的圖謀回來」。

經這衝撞，六人被送醫急救，其中一人在醫院不治。另八人在出事地點經治療後，已經自行返家。

當局目前還不知道，受害人當中有多少人是平民。當場的監視錄影顯示，辦公樓層被撞成一片狼藉。

布任翰市長肯朱拉(Atwood Kenjura)說，嫌犯闖禍後，還想倒車再撞一次。「消防隊長表示，如果嫌犯第二次把卡車往左邊開一點點，整棟建築可能被撞垮，死傷會更慘重」。

儒儀茲說，嫌犯本人沒有受傷。警方已經將他羈押，但用甚麼罪名起訴他，暫時不清楚，殺人等重罪免不了。