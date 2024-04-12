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猶他州潘圭奇湖大壩驚現60呎裂縫漏水 威脅下游千餘居民

記者顏伶如／綜合報導
猶他州潘圭奇湖大壩(Panguitch Lake Dam)出現60呎裂縫並持續漏水。(截取自猶他州公共安全廳官網)
猶他州潘圭奇湖大壩(Panguitch Lake Dam)出現60呎裂縫並持續漏水。(截取自猶他州公共安全廳官網)

猶他州潘圭奇湖大壩(Panguitch Lake Dam)出現60呎裂縫並持續漏水，水壩下游小鎮的1800名居民面臨安全威脅。據報導，施工團隊正在全力搶修；州政府與地方政府官員都說，並沒有水壩潰堤的立即風險，但已通知當地居民做好準備，萬一發生緊急狀況即可緊急撤離。

報導指出，水壩裂縫持續漏水讓下游居民憂心忡忡，地方政府機關緊急應變部門官員10日晚間在里民會議上發送緊急撤離步驟清單，希望降低民眾的恐慌情緒。

猶他州水利廳(Utah Division of Water Rights)水壩安全副總工程師泰勒(Everett Taylor)在會議上對民眾表示：「雖然無法向大家保證緊急狀況已經完全排除，但我對於今天的搶修進度感到非常有信心。」

泰勒表示，仍需要數天時間，才能將水壩儲水量降到裂縫區域之下，截至10日晚間，儲水量仍高過裂縫區域約二呎，施工團隊已經用巨石為長達45呎的裂縫進行補強。

當地主管機關是在8日夜間的例行檢查時發現水壩裂縫，州政府官員9日向附近居民發布消息。州政府根據規定發布二級(level 2)潰堤警戒。

據報導，萬一潘圭奇湖大壩潰堤，州政府、地方政府將配合紅十字會(Red Cross)對座落於水壩下游10哩的潘圭奇鎮(Panguitch)進行緊急疏散。

目前潘圭奇湖大壩裂縫漏水是以每秒鐘260立方呎的速度滲出，流入溪水。根據氣象預報，潘圭奇湖大壩附近在周日之前不會下雨。

潘圭奇湖大壩建於1800年代晚期，1930年代、1940年代曾經分別擴建。

泰勒指出，水壩結構安全從來不曾出現問題，這次出現裂縫令人意外。

潘圭奇鎮長索波爾(Kim Soper)發布警告指出，受到水壩漏水影響，居民不要接近下游溪流，溪流水位已經大幅高過平常，恐對兒童造成危險。

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