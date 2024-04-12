哈佛入學申請 恢復提交SAT、ACT成績 2025年度秋季班招生開始實施

自2025年度秋季班開始，想要進哈佛大學這道窄門，申請入學的學生都必須提交SAT或ACT標準化測試成績。(路透)

常春藤名校哈佛大學11日宣布，將比照其他幾所大學，恢復要求申請學生提交SAT 或ACT 成績；這項要求將自2025年度秋季班招生開始實施，比預期時間表提早一年。

新冠疫情 爆發後，許多地方停辦全國統一的學術能力測試SAT、ACT，全美各大學也不再硬性要求入學申請時提交這些有標準評分依據的測試，由學生自行決定是否提交。疫情紓緩後，有些大學陸續恢復要求申請者提供這項成績。

此前有消息稱，哈佛大學計劃從2030畢業班的申請者開始恢復要求SAT 、ACT測試成績，但哈佛11日宣布提早一年實施。

哈佛文理學院院長霍克斯特拉(Hopi Hoekstra)說，標準化測驗是所有學生都適用的一項工具，無論背景和生活經歷，都可根據這些測驗成績展現實力，有助於學校評估學生進入大學及日後的前途。

針對疫情期間暫停強制要求標準化測試成績，霍克斯特拉補充，當學生可選擇不提交這些成績時，更容易想辦法隱瞞一些訊息；簡單來說，SAT、ACT可提供極具預測性的資訊，對於檢視人才實力非常有價值。

鑑於有些學生可能擔心負擔不起準備考試的成本，哈佛提供網站連結可查看免費輔導及免費考試資訊。

疫情結束後已有若干大學恢復強制要求標準化測試成績、取消先前可自由選擇的模式。

各大學陸續恢復強制要求標準化測試成績引發爭議，有些人說，光憑一個考試評估實力對學生不利，認為那並非大學成功的重要指標，而有些人則認為學校有必要根據這類考試成績評估學生實力。