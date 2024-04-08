AI怪獸吃電量驚人 全美供電拉警報

隨著AI人工智慧科技等高用電量產業興起，全美各地供電吃緊，電力公司和監管機構急需擴大供電量以度過危機。(路透)

隨著人工智慧(AI )科技等高用電量產業興起，全美各地供電吃緊，電力公司和監管機構急需擴大供電量以度過危機，但卻面臨成本等諸多挑戰。

華盛頓郵報報導，喬治亞州 工業用電量已創下歷史新高，未來十年用電量是目前17倍；亞利桑納公共服務公司(Arizona Public Service，APS)是該州最大電力公司，若不擴建電網，2030年之前發電能量恐將不敷所需；還有維吉尼亞州 北部也急需增加數座大型核電廠，才能滿足目前所有興建中的資料庫所需。

報導指出，隨著大型企業導入AI科技，包括亞馬遜、蘋果、谷歌、Meta與微軟紛紛興建AI資料庫；還有比特幣(bitcoin)等加密貨幣「挖礦」(crypto-mining)也造成用電量激增，電力供不應求已成全國性問題，偏偏綠能填補電力缺口仍遙遙無期，還引發新電費由誰埋單的爭議。

大企業不但想方設法從傳統電網榨取更多電力，甚至投資興建私人電廠，確保供電無虞，喬治亞州公共服務委員會主席肖恩(Jason Shaw)指出：「當你看到這些數字，肯定會非常錯愕。」並補充道：「真的讓人摸不著頭緒，為何會陷入這種危機，供電量怎麼差那麼多？這是我們前所未有的大挑戰。」

電力公司為節省成本，不但老舊火力發電廠延役，還引入更多火力發電廠，成為推廣綠色能源的絆腳石；同時各州與聯邦政府推廣減碳計畫的電動車與家電所需電力也遭到排擠，電力監管機構還擔心電廠升級衍生的成本，最後會由納稅人承擔。

根據「國際能源署」(International Energy Agency)統計，2022年國內2700家資料庫用電量，占全國總用電量4%以上，預估2026年將達6%，而且還會逐年增加。

據能源研究機構「電力研究所」(EPRI)統計，拜登上任前兩年，科技業興建或擴建廠房超過155家，是1990年代初期以來最多；而電力顧問公司Grid Strategies調查發現，電力公司預估未來五年用電量幾乎比目前多出一倍，顯示解決全國電力危機已經刻不容緩。