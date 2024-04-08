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西南航空又出包 整流罩鬆脫還撞上機翼

編譯廖振堯／綜合7日電
西南航空3695班機上的乘客用手機拍下右側引擎整流罩鬆脫後，蒙皮被強勁氣流掀開，撞擊到機翼。(取自X社媒平台)
西南航空3695班機上的乘客用手機拍下右側引擎整流罩鬆脫後，蒙皮被強勁氣流掀開，撞擊到機翼。(取自X社媒平台)

西南航空(Southwest Airlines)近期發生一系列安全問題，最新一起為7日清晨一架波音737-800客機從丹佛起飛時，引擎整流罩鬆脫、在風中抖動，脫落的部份還撞到襟翼，所幸安全返回機場，無人傷亡。

每日郵報(Dailymail)報導，該航班早上7點39分自科州丹佛國際機場(Denver International Airport)出發，原定降落在德州休士頓的威廉·佩特斯·霍比(William P. Hobby)機場，但事故發生後飛機立刻掉頭，於上午8點15分平安降落。

西南航空發言人在簡短聲明中表示，3695航班今早遇到機械問題後，返回丹佛國際機場並安全著陸，正努力讓乘客改搭其他航班前往休士頓；維護團隊正在檢查出事飛機。乘客們最後於上午10點41分再次出發。

在宣布緊急狀態之前，西南航空機長告訴丹佛塔台管制員「目前一切良好。」有幾名乘客和空服員聽到機翼被擊中的聲音，但不知道是什麼事情。「我不能百分百確定是引擎的問題。我認為引擎內側的襟翼…引擎和機身之間的襟翼在起飛時被扯掉了。我們沒有實際從駕駛艙看到它，這只是後面的組員通報的。引擎看起來沒問題，但飛機的結構有所損壞。」

在一段影片中，可以聽到機長從機上廣播系統宣布西南航空3695進入緊急狀態，「我們希望立即返航。顯然我們有一塊引擎罩懸在外面。」根據幾名未經證實的乘客描述，是不得不由乘客們告訴機長引擎蓋已從引擎上脫落。

聯邦航空總署(FAA)發表聲明，並說正調查這起事件。FAA還在調查西南航空先前發生的其他意外，如3日從路易斯安納州紐奧良飛往佛州奧蘭多的4273號航班因亂流而緊急迫降，造成兩人受傷。4日另一班1928號波音737-800從德州飛往賭城，但機長收到引擎問題的報告，當地消防部門後來證實引擎起火；機上150名乘客和機組人員無人受傷。

德州 緊急狀態 休士頓

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