規避安檢 近1年300人闖機場管制區

根據聯邦政府數據，過去12個月以來，有近300人利用機場漏洞，繞過安檢程序，直接闖入管制區，由於人數不斷增加，成為機場安全一大隱憂。(路透)

根據聯邦政府 數據，過去12個月以來，有近300人利用機場漏洞，繞過安檢程序，直接闖入管制區，由於人數不斷增加，成為機場安全一大隱憂。

華盛頓郵報報導，據聯邦運輸安全局(TSA)統計，自2023年3月以來，至少發生300起機場安檢違規事件，TSA發言人蘭斯頓(Carter Langston)坦承：「這個數字比我們預期的還要多。」

去年11月在鳳凰城天港(Sky Harbor)國際機場，兩名婦女因快趕不上班機，竟直闖管制區而遭逮捕，並被控以重罪；今年2月22日棕櫚泉(Palm Springs)國際機場一名女客持登機證直接通過無人看守的人體掃描儀，導致管制區緊急疏散，以防萬一。

同月間在納許維爾(Nashville)國際機場，一名女子先後繞過證件查驗窗口與行李檢查站，沒有買機票、沒有登機證，就直接搭上美國航空(American Airlines)班機，直到飛機在洛杉磯國際機場 降落，該女子才遭到聯邦調查局拘留。

洛杉磯國際機場排隊等待接受安檢的人龍。(路透)

TSA數據顯示，疫情爆發前的2019年，共發生29次誤闖管制區事件，但2022年增至72起。經過調查分析，乘客多半是陰錯陽差繞過安檢站，或是想搭乘免費班機，或是不耐安檢大排長龍而自行找捷徑。

TSA新澤西州 主任卡特(Thomas Carter)指出遊民與精神病患者也不時會誤闖機場管制區，而一般旅客則多半是因為心不在焉或急於取回遺忘的物品。帝博大學(DePaul University)教授兼反恐專家莫凱蒂斯(Tom Mockaitis)提出警告說：「如果真有有心人士闖入就值得擔憂。」

莫凱蒂斯表示，自911事件以來，聯邦政府投入大批人力與經費提升機場安全以防堵恐怖行動；凡未經安檢擅自進入管制區，皆屬違法行為，最高可處以4480元罰鍰；旅客故意規避安檢將遭到逮捕，並處以140元至數千元罰鍰。