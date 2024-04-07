俄州保育幼鮭車翻覆 多數落溪倖存

一輛載著10萬多條幼鮭的卡車，在俄州翻覆，許多幼鮭剛好落入溪裡，幸運存活。(俄州府漁類及野生動物廳)

俄勒岡州 府漁類及野生動物廳(Oregon Department of Fish and Wildlife)為配合聯邦政府 與州政府的水壩河川保育計畫，3月29日出動卡車載著10萬多條幼鮭(salmon smolt)準備前往放生，原本車程估計3小時，結果從魚苗場出發後不久，卻在俄州 東北部發生車禍意外。長達53呎的卡車翻覆之後，許多幼鮭剛好落入溪裡，幸運存活，司機則受到輕傷。

俄勒岡州漁類及野生動物廳本周稍早表示，載著幼鮭及水箱後總計重量約8萬磅的卡車，3月29日上午從埃爾金(Elgin)魚苗場出發後，由於露水造成路面濕滑，10時30分左右行經一處急轉彎路口時失控，副駕駛座一側著地並衝出路面，掉落到滿布石塊的溪流岸邊時，卡車翻覆變成四腳朝天，駕駛受到輕傷。

卡車原本載有10萬2000條幼鮭，翻車之後數以千計的小魚從水箱掉出，落入鏡溪(Lookingglass Creek)或岸邊。幸運落入溪中的幼鮭預計將能存活，從葛蘭隆德河(Grande Ronde River)一路游向太平洋。

卡車翻覆之後，附近魚苗場員工、内兹珀斯部落(Nez Perce)成員以及俄州聯合郡(Union County)警長辦公室均趕抵現場幫忙，並協助清理。俄勒岡州漁類及野生動物廳魚苗小組負責人吉布斯(Andrew Gibbs)3日表示，根據統計，約有2萬5525條掉落在岸邊的幼鮭無法游入溪裡，但值得慶幸的是，約7萬7000條幼鮭游進溪裡，得以存活。他說：「幼鮭一落水就游走了。」

吉布斯表示，任職10年以來，主持聯邦政府與州政府的保育計畫期間，很少遇過類似事件。斯內克河(Snake River)下游興建水壩之後，鮭魚生態受到衝擊，保育計畫目的在於恢復鮭魚數量。在俄勒岡州東北部的鮭魚保育計畫從1982年開始，在魚苗場養育的幼鮭會被送到定點放生，吉布斯形容：「就像讓魚搭乘計程車一樣。」