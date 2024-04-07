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基伊大橋倒塌 尋獲第3名罹難者遺體

編譯徐薏茹／綜合7日電
基伊大橋倒塌後，第三名被尋獲的死者是38歲的蘇阿索-桑多瓦爾。(X.com)
基伊大橋倒塌後，第三名被尋獲的死者是38歲的蘇阿索-桑多瓦爾。(X.com)

當局表示，馬里蘭州巴爾的摩港基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)倒塌後失蹤的六名工人中，第三具遺體於5日被尋獲。

負責統整救援工作的統一指揮部(The Unified Command)確認，被尋獲的罹難者是38歲的蘇阿索-桑多瓦爾(Maynor Yasir Suazo-Sandoval)，當局已通知其家屬。

統一指揮部潛水打撈團隊5日於東部時間上午10時30分找到該名失蹤建築工人，隨後通知馬里蘭州警。

馬里蘭法庭監護處(Court Appointed Special Advocates)執行主任托瑞斯(Gustavo Torres)表示，蘇阿索-桑多瓦爾是兩個孩子的父親，17年前自宏都拉斯移民來美，他的夢想是自行創業，為家人帶來喜悅與歡樂。

3月26日貨櫃輪達利號撞上基伊大橋橋墩，導致大橋倒塌，蘇阿索-桑多瓦爾是這場意外中喪生的六名工人之一。

先前已有兩名工人的遺體被潛水員尋獲，經警方確認分別是35歲的富恩特斯(Alejandro Hernandez Fuentes)、26歲的卡布雷拉(Dorlian Ronial Castillo Cabrera)，分別來自墨西哥和瓜地馬拉的移民。

尚有三名工人下落不明，其中包括努納(Miguel Luna)，他是五個孩子的父親，來自薩爾瓦多，以及另外一名來自瓜地馬拉的35歲工人和一名來自墨西哥的工人。

馬里蘭州警指揮官巴特勒(Colonel Roland L. Butler)在聲明中表示：「仍有一些家庭等待我們找到他們的至親，我可以保證，我們全力投入為這些家庭尋求結果。」

巴爾的摩市長史考特(Brandon Scott)表示，尋獲第三名罹難者離結案又更進一步，「我的心仍然與所有仍在焦急等待親人的家庭同在。」

史考特在聲明中說：「我感謝第一線人員，他們一直專注尋找剩餘的罹難者，並持續謹慎進行清理通道的工作，我們將持續盡力支持這些家庭，為他們提供所需的一切，在這場難以想像的悲劇中堅持下來。」

潛水員持續在基伊大橋的水底殘骸搜尋失蹤者遺體。(歐新社)
潛水員持續在基伊大橋的水底殘骸搜尋失蹤者遺體。(歐新社)

馬里蘭州 墨西哥 移民

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