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國安？三分之二州擬限制中國等6國外國人買地 主要在共和黨執政州

編譯陳韻涵／綜合3日電
密西西比州的農地。全美已有超過三分之二的州已經或考慮基於國安風險，立法限制外國公民和法人購買土地。(路透)
密西西比州的農地。全美已有超過三分之二的州已經或考慮基於國安風險，立法限制外國公民和法人購買土地。(路透)

全美已有超過三分之二的州已經或考慮基於國安風險，立法限制外國公民和法人購買土地。政治觀察家認為，這項限制無疑是針對中國公民和中資企業而來。

政治新聞網站Politico報導，限制他國公民和企業買地的州主要由共和黨執政，這些法律通常存在政治動機，會限制與美國關係敵對的國家購地，中國無疑是頭號目標。

德州、佛羅里達州等共和黨治理的州已採行這些限制，但中國利益集團目前擁有的美國土地極少，且幾乎沒有實質威脅的證據。

南卡羅來納州州長諾姆(Kristi Noem)3月曾在眾院農業委員會上表示，中國是「敵人」。

身為川普2024大選可能副手人選之一，諾姆說：「他們正在收購我們的食品供應鏈，當美國無法自給自足而須仰賴他國供應糧食，便形成國安問題。」

諾姆3月簽署一項法律，禁止中國及另五國購買該州農地。

這些限制是共和黨近年發動的政治行動，且川普幾乎已將對抗中國的經濟利益，當作他回鍋白宮及今後競選活動的主軸；今年2月，川普揚言對中國商品徵收逾60%的關稅。

各州限制外國人買地成為最新的抗中政治風潮，支持者表示，聯邦政府無法或不願保護各州不受北京政權對美國領土日增的威脅。

印第安納州共和黨眾議員卡爾普(Kendell Culp)說：「聯邦政府未充分管制(外國人)購地，因此各州各行其是。」

印州參議會3月通過禁止與五個外國有聯繫的企業購買農地的法案，並已交由眾議會討論。

卡爾普表示，這五個國家包括北韓和伊朗，但「對中國的關切程度超過其他四國」，因為中國是美國糧食安全的潛在風險。

過去一年來，各州頒布多項法律，囊擴限制中國學生就讀美國大學、取消國家退休基金投資中國企業。

推動並支持相關計畫的鷹派非營利團體，敦促州議員起草並通過立法，以緩和相關風險。

非營利組織「國家農業法律中心」(National Agricultural Law Center)數據顯示，全美有20多州正新增或更新攸關外國人購地的既有法律，去年已有至少15個州通過了限制或禁止外國人擁有美國土地的法律。

共和黨 川普 聯邦政府

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