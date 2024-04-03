影片經AI處理 不得當審判證據 華州法官做出美國首判

華盛頓州主審謀殺案的法官裁決，經AI技術處理過的影片，不得作為審判的證據。(路透)

華盛頓州一位主審謀殺案的法官上周裁決，經AI 技術處理過的影片，不得作為審判的證據。這可能是美國刑事法院對類似爭議首度做出裁決。

國王郡高等法院法官麥喀樂(Leroy McCullogh)在裁決書上指出，人工智能 是新技術，倚賴不透明的方法，來呈現AI模型「認為」的相貌與動作。

1日刊登在法院網站上的裁決書說，「本席發現，AI增強技術處理過的證據，會導致問題的紊亂，讓目擊者的證詞變得模糊不清，也可能導致耗時的『審中審』—審判過程出現了AI模式造成的，無法經由同儕檢視的過程，又另需審決。」

人工智能技術引發諸多問題，最引發關注的就是社媒流傳「深偽」資訊，被用來遂行政治目的，州政府及聯邦官員正努力設法，防止AI可能造成的危險。此一裁決，來的正是時候。

本案被告的律師想利用經機器學習軟體處理過的手機拍攝的影片，替被告脫罪。被告被控於2021年在西雅圖一家酒吧外槍殺三人。機器學習是近年來AI領域很突出的進展，顛覆了許多AI技術。

起訴本案的檢察官說，美國刑事審判史上，似乎沒有先例，准許AI技術提供的證據作為審判的依據。精研美國法院與影像證據的前加拿大律師哈克(Jonathan Hak)說，據他所知，這是史上首度刑事裁判庭對這問題做出裁決。

被控2021年9月26日槍殺了三人的普洛卡(Joshua Puloka, 46歲)說他是出於自衛才開槍，在暴力相向的混亂中，他希望降低緊張局勢，卻遭到攻擊，才和對方展開槍戰。

法庭文件指出，普洛卡還擊時，子彈射中無辜旁觀者致死；攻擊他的人也被打死。有人用手機拍下這奪走三條人命的駁火情況，檢察官說，普洛卡的律師請一位有「影視創作與編輯」背景的人處理這段影片。影片編輯者則運用德州 托帕茲實驗室發展出來的影片編輯軟體「超放大」影片內容。

托帕茲實驗室發言人說，「本公司強力反對把本公司的AI技術拿來當作做犯罪證據或法律運用。」

檢方說，經過增強的影片，在「預測」原影音檔捕捉到的情況，並未反映原況的範圍、形狀、邊際與顏色，因此「不精確、有誤導之嫌，也不可靠。」